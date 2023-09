Vídeo do UFC 293: Gabriel Miranda coloca Shane Young para dormir com mata-leão em apenas 59 segundos

Gabriel Miranda levou menos de um minuto para despachar Shane Young com uma finalização rápida no primeiro round do UFC 293.

O final veio depois de Young com um único chute que Miranda pegou antes de passar imediatamente para a queda. Assim que a luta chegou ao chão, Miranda avançou na posição e travou o mata-leão que foi ficando cada vez mais apertado até Young cair inconsciente.

O árbitro viu Young ficar mole e correu para interromper a luta com o final chegando em apenas 59 segundos no round inicial.

“Eu treino muito isso todos os dias”, disse Miranda. “Este é o meu jogo. Meu jogo é jiu-jitsu.

“Me sinto muito bem porque agora estou na minha divisão original. Os caras do [featherweight] divisão tem um problema porque estou aqui agora.

Depois, Miranda também abordou a luta do peso catch, depois que Young não conseguiu bater o peso na sexta-feira, quase quatro quilos acima do limite do peso pena.

Segundo Miranda, ele não iria recusar essa oportunidade de jeito nenhum, principalmente depois de um longo vôo do Brasil à Austrália só para disputar o UFC 293

“Voo 28 horas do Brasil”, disse Miranda. “Eu luto com qualquer um, a qualquer hora e vim para vencer esse cara.”

A finalização dá a Miranda a primeira vitória no UFC depois que ele estreou no peso leve e caiu para Benoit Saint-Denis há pouco mais de um ano. Agora com seu peso natural, Miranda superou Young rapidamente enquanto passava para 17-6 no geral em sua carreira.