Vídeo do UFC 293: Jack Jenkins sofre feia lesão no braço após arremesso de Chepe Mariscal

A primeira vitória de Chepe Mariscal no peso pena não será esquecida por ele e pelo adversário tão cedo.

Sua luta com Jack Jenkins no UFC 293 terminou sem cerimônia quando Mariscal empurrou Jenkins, que tentou bloquear a tentativa colocando o braço no tatame. O braço de Jenkins imediatamente dobrou em um ângulo não natural e a luta foi interrompida logo depois.

Veja a lesão feia abaixo.

O resultado oficial foi uma vitória por finalização verbal devido a lesão de Mariscal (15-6, 1 NC). Ele melhora para 2 a 0 no UFC depois de vencer Trevor Peek na decisão em uma luta selvagem dos leves no UFC on ABC 5 em junho passado.

Mariscal e Jenkins travaram uma batalha competitiva de ida e volta até a tentativa de lançamento de Mariscal, que Jenkins (12-3) defendeu da pior maneira possível. O lutador australiano perde pela primeira vez em três partidas no UFC e vê uma sequência de nove vitórias consecutivas ser interrompida.