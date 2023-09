Vídeo do UFC 293: Kevin Jousset finaliza Kiefer Crosbie com um mata-leão e chama Ian Machado Garry

Kevin Jousset causou uma ótima primeira impressão em sua estreia no UFC e já almeja um grande nome para sua próxima luta.

Jousset levou menos de um round para dar início ao card do UFC 293 de sábado em grande estilo, ao finalizar Kiefer Crosbie com um mata-leão.

Assista ao final do envio elegante abaixo.

Em sua entrevista pós-luta, Jousset notou a associação de Crosbie com a estrela do SBG Ireland, Conor McGregor, antes de convocar uma luta com “o maior fã de Conor” Ian Machado Garry.

O Jousset mais alto causou a Crosbie todos os tipos de problemas nos pés antes de aproveitar um erro de Crosbie enquanto eles se agarravam à cerca. Crosbie tentou derrubar Jousset, mas o lutador do City Kickboxing bloqueou a manobra e transformou-a em uma queda própria. Ele imediatamente travou um triângulo de corpo e depois acertou um mata-leão para ganhar a finalização.

Jousset (9-2) venceu por finalização pela primeira vez em sua carreira profissional e já venceu quatro lutas consecutivas. Antes de competir no UFC, ele conquistou títulos nos meio-médios e médios competindo pela promoção Hex Fight Series da Austrália.

Crosbie (10-4), que já competiu pelo Bellator, perdeu três das últimas cinco partidas.

O próprio McGregor entrou na conversa nas redes sociais no final da noite para elogiar seu companheiro de equipe.

Muito bem Kiefer. 2 semanas de antecedência. Austrália. Contra a perspectiva de uma cidade natal. Pense na viagem em que o peso foi reduzido com literalmente 2 semanas de antecedência. Peguei e fui em frente. Somente o verdadeiro! Lindas fotos aí! Aqui está um para quem não tem nada. Nós deixaríamos seu homem à mão com um acampamento completo. -Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 9 de setembro de 2023