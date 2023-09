Vídeo do UFC 293: Manel Kape solta calúnia homofóbica para descrever City Kickboxing durante entrevista pós-luta

Manel Kape se envolveu em uma potencial Luta da Noite com sua vitória sobre Felipe Dos Santos no UFC 293 e depois usou uma calúnia homofóbica em seu discurso pós-luta.

Depois que o estreante no UFC Charles Radtke fez a mesma coisa no início da noite, Kape lançou um discurso palavrão que incluiu a calúnia enquanto mirava em Kai Kara-France depois que o ex-desafiante interino ao título peso mosca foi forçado a abandonar o confronto após sofrer uma concussão no treinamento.

“Eu deveria lutar contra Kai-Kara, você é um pedaço de merda”, gritou Kape. “Eu vou lutar com você a seguir e se você se recusar novamente a lutar comigo, eu vou para a sua cidade, vou para a sua academia e vou treinar com você lá. Todos os seus companheiros de equipe são fodidos.”

Assim que Kape usou a calúnia homofóbica, o comentarista do UFC Daniel Cormier rapidamente puxou o microfone dele enquanto ele se afastava da entrevista. O comentário de Kape veio apenas algumas horas depois que Radtke explodiu após sua vitória no UFC 293, antes de mais tarde se desculpar pelo uso da calúnia homofóbica durante seu discurso pós-luta.

Foi um final decepcionante para o que deveria ter sido uma noite estelar para Kape, depois que ele travou uma batalha divertida com um novato do UFC em Dos Santos, que estava originalmente escalado para competir no Contender Series de Dana White algumas semanas atrás, até que seu oponente foi retirado. no último minuto

A luta em si viu Kape acertar consistentemente os melhores golpes, mas Dos Santos continuou voltando para ele a cada troca. A certa altura, Dos Santos acertou uma joelhada que aparentemente balançou Kape, mas então o ex-lutador do RIZIN voltou para ele com uma série de socos violentos.

A precisão e o contra-ataque de Kape fizeram a diferença quando ele garantiu a vitória por decisão unânime antes de iniciar seu discurso pós-luta.

O UFC ainda não abordou as calúnias usadas por nenhum dos lutadores na noite de sábado.