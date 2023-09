Vídeo do UFC Paris: Morgan Charriere derrota Manolo Zecchini com nocaute com chutes no corpo

A estreia de Morgan Charriere no UFC valeu a pena esperar.

O ex-campeão peso pena do Cage Warriors marcou um nocaute espetacular no sábado no UFC Paris, precisando de menos de um round para derrubar Manolo Zecchini e finalizá-lo com dois chutes no corpo.

Assista ao incrível KO abaixo.

Charriere mediu Zecchini desde o sino de abertura enquanto demorava para descobrir o movimento pouco ortodoxo de Zecchini. Ele se concentrou em acertar chutes no corpo, o que valeu a pena no final, quando um chute frontal nas costelas deixou Zecchini com dores na área ferida. O árbitro Rich Mitchell não interveio imediatamente, mas outro chute forte no corpo fez com que Zecchini recuasse ainda mais e a luta foi encerrada aos 3:51 do primeiro round.

O francês Charriere já venceu quatro lutas consecutivas, incluindo três para encerrar uma excelente campanha na promoção inglesa Cage Warriors. Seu recorde profissional melhora para 19-9-1.

Zecchini, também estreando no UFC, cai para 11-4 como profissional.