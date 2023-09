Vídeo do UFC Paris: William Gomis consegue vitória por nocaute bizarro após golpe baixo disputado

William Gomis tem oficialmente uma vitória por nocaute no UFC em seu cartel, mas haverá muitas pessoas coçando a cabeça por causa disso.

A luta de peso pena entre dois lutadores franceses no UFC Paris terminou de forma confusa depois que Gomis acertou um chute que acertou na barriga do adversário Yanis Ghemmouri. Ghemmouri reagiu imediatamente como se tivesse levado um golpe abaixo da cintura, mas o árbitro Loic Para disse que não houve golpe baixo e, em vez de pausar a ação, ele dispensou a luta a favor de Gomis.

Veja o estranho acabamento abaixo.

Não houve muito que despertasse o interesse da torcida parisiense durante grande parte da luta, já que Gomis e Ghemmouri travaram um duelo com muitos fundamentos e pouca agressividade. O maior e mais experiente Gomis parecia estar liderando o placar antes do golpe fatídico acertar.

As repetições do golpe foram inconclusivas, já que o pé de Gomis não pareceu atingir a virilha diretamente, mas pode ter acertado a taça. O comentarista do ringue Michael Bisping disse durante a entrevista pós-luta de Gomis que a sequência foi revisada e a finalização foi mantida. O tempo oficial da paralisação foi 2h20 do terceiro round.

“Olha, luto há mais de 10 anos, sei mirar meus tiros”, disse Gomis por meio de um tradutor francês. “Eu sei que acertei corretamente. Acho que acertei no cinturão dele, o que não seria um tiro ilegal. Para quem está me vaiando, [have] um pouco de respeito. Essa é a decisão que foi tomada.”

Não está claro por que Ghemmouri não teve a oportunidade de continuar lutando, pois ele só parou de lutar porque acreditou ter sido vítima de um golpe baixo.

Dê uma outra olhada na suposta greve ilegal abaixo.

William Gomis x Yanis Ghemmouri terminou de forma polêmica em #UFCParis Gomis acertou um chute e foi declarado vencedor por nocaute técnico após o árbitro dispensar a luta, mas Ghemmouri sentiu que o chute foi baixo. pic.twitter.com/uERsCCofUf – Luta de MMA (@MMAFighting) 2 de setembro de 2023

Pelo resultado oficial, Gomis está com 3 a 0 no UFC e já soma 11 vitórias consecutivas.

Ghemmouri vê uma seqüência de nove vitórias consecutivas interrompida. Normalmente um peso galo, Ghemmouri foi transferido para a disputa de 145 libras como substituto do lesionado Lucas Almeida, após ter sido originalmente escalado para lutar contra Caolan Loughran na parte preliminar do card de sábado.