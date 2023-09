Vídeo dramático mostra perseguição policial a dois adolescentes em SUV roubado

A dramática perseguição de domingo foi capturada em imagens aéreas de um helicóptero da polícia enquanto veículos marcados seguiam os jovens em um Toyota vermelho ao longo das rodovias de Tampa, em velocidades perigosas. Mais cedo naquele dia, os suspeitos haviam roubado o veículo, que ficou destrancado com o motor ligado em uma garagem.

Na filmagem, o policial do helicóptero conversa pelo rádio com outro policial, confirmando a cor do SUV e que ele está trafegando na faixa da esquerda.