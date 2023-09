Vídeo: Dylan Reischman sofre uma fratura de perna absolutamente horrível no NSFW na estreia profissional no Combate Global

A estreia profissional de Dylan Reischman nas artes marciais mistas não será esquecida tão cedo.

O peso pena de 21 anos sofreu uma das lesões mais horríveis já vistas no MMA no sábado, quando quebrou gravemente a perna no meio do segundo round de sua luta contra Jaime Mora no Combat Global: Ferreira x Morales.

Reischman estava tentando defender uma queda ao longo da cerca quando a cena horrível se desenrolou, quando Mora ergueu Reischman e tentou empurrá-lo para o tatame, apenas para a perna esquerda de Reischman ficar presa em um ângulo estranho sob os dois corpos e estalar ruidosamente. metade. Reischman imediatamente chamou a atenção do árbitro para a lesão, interrompendo abruptamente a luta. Em um replay da sequência do final da luta, parece que um osso na perna de Reischman está quase saindo da parte superior do joelho.

O vídeo NSFW da cena pode ser assistido abaixo, mas esteja avisado, não é para os fracos de coração. Para repetir: Este vídeo é extremamente, extremamente horrível. Assista por sua conta e risco.

Reischman (0-1) é nativo da Carolina do Norte e faixa-marrom de jiu-jitsu que fez 3-1 como amador.

Mora (2-0) é um californiano de 27 anos que já derrotou Felix Cosigua por decisão unânime em sua estreia profissional em maio passado.