Vídeo: estrelas do Denver Nuggets treinam jiu-jitsu no Colorado

Quando o Denver Nuggets enfrentar o Los Angeles Lakers no primeiro jogo da temporada 2023-24 da NBA, em 24 de outubro, seus jogadores trarão um novo tipo de conhecimento para a quadra de basquete.

Depois de conquistar seu primeiro título da NBA na temporada passada, os atuais campeões levaram seus talentos para o Easton Training Center, academia de jiu-jitsu e muay thai em Denver, para adicionar o jiu-jitsu “ao currículo” e trabalhar em quedas, passagens de guarda e outros movimentos de luta.

Confira o vídeo abaixo.

Depois de 46 anos de montanha-russa na liga, o Denver Nuggets conquistou seu primeiro título da NBA como franquia na temporada passada, com uma sequência dominante nos playoffs, liderada pelo duas vezes jogador mais valioso da NBA, Nikola Jokic. Depois de derrotar o Minnestoa Timberwolves, o Phoenix Suns e o Los Angeles Lakers nos playoffs da Conferência Oeste, a corrida pelo título do Denver culminou com uma vitória na série 4-1 sobre o Miami Heat nas finais da NBA de 2022-23.