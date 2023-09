Vídeo: Grã-Bretanha Hart arranca os dentes do adversário no BKFC 51 e mantém o título

A Grã-Bretanha Hart continua sendo o padrão-ouro na luta corpo-a-corpo.

Sexta-feira à noite no Salem Civic Center em Salem, Virgínia, Hart defendeu com sucesso seu título de peso palha, tomando uma decisão unânime sobre Melanie Shah na luta principal do BKFC 51. Shah, que teve apenas duas lutas anteriores no BKFC antes de ganhar a chance pelo título, jogo comprovado, aguentando firme apesar de ter sido brutalmente espancado pelo campeão durante a maior parte da luta. As coisas atingiram seu auge na rodada final, quando Hart desferiu uma saraivada de socos contra o já derrotado Shah em busca de uma finalização, até mesmo fazendo voar um dos dentes de Shah. Shah finalmente conseguiu sobreviver ao ataque, mas perdeu todas as rodadas no placar dos juízes.

A vitória foi a segunda defesa de título de Hart e a primeira de uma queda movimentada, que já estava com cartão amarelo para enfrentar Po Denman em 4 de novembro no BKFC Tailândia 5.

Confira o destaque do BKFC 51 abaixo.