Vídeo: Leon Edwards e Johnny Eblen se separaram após um confronto acalorado no Bellator 299

Johnny Eblen liberou suas emoções após uma impressionante vitória por nocaute sobre Fabian Edwards no Bellator 299, mas isso também levou a uma altercação com o campeão meio-médio do UFC Leon Edwards.

O incidente aconteceu depois que Eblen marcou um knockdown impressionante seguido de uma série de cotoveladas brutais para encerrar a noite de Fabian Edwards e defender com sucesso seu título dos médios. Assim que o árbitro interrompeu a luta, Eblen levantou-se sobre o adversário caído e começou a gritar com ele.

Eblen finalmente foi afastado, mas uma fração de segundo depois o irmão de Fabian, Leon, estava na jaula apontando e gritando com o campeão dos médios do Bellator por suas ações pós-luta.

Os lutadores continuaram se trocando enquanto os oficiais do Bellator e a segurança se interpunham entre eles para garantir que nada mais acontecesse. O cenário altamente carregado poderia ter se tornado volátil, mas as coisas nunca ficaram físicas entre os campeões rivais.

Eventualmente, as cabeças mais frias prevaleceram, com Eblen se aproximando do canto oposto e apertando a mão de Fabian e Leon Edwards para acabar com a desavença.

Quanto à vitória, Eblen chegou a 14-0 em sua carreira, ao mesmo tempo que garantiu sua segunda defesa de título consecutiva desde que se tornou campeão dos médios do Bellator.