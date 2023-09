Vídeo: Mike Tyson treina Francis Ngannou sessão de treino aberto

Francis Ngannou tem Mike Tyson cuidando dele de perto antes da maior luta de sua vida.

O ex-campeão peso pesado do UFC levou “Iron Mike” em um treino aberto em Las Vegas para se preparar para sua próxima luta de boxe com Tyson Fury, que acontece no dia 28 de outubro em Riad, na Arábia Saudita. Ngannou faz sua estreia no boxe profissional, enquanto Fury entra na disputa com um recorde imaculado de 34 lutas.

Confira abaixo as imagens de Ngannou e Tyson trabalhando juntos nos pads.

Embora Ngannou tenha dito anteriormente que espera melhorar com a ajuda de Tyson, um dos maiores nocauteadores de todos os tempos do boxe, Ngannou conhece bem os socos fortes. Ele deixou o UFC como atual campeão dos pesos pesados ​​após sete anos na promoção, uma sequência que o levou a acumular 10 vitórias por nocaute/nocaute técnico, sendo sete delas abaixo da marca de 2:00.

Em Fury, ele enfrenta um boxeador muito mais experiente, que soma 24 vitórias por nocaute. Em sua luta mais recente, Fury marcou um nocaute técnico no 10º round em uma luta trilogia contra Derek Chisora ​​para defender com sucesso seu título WBC de pesos pesados.