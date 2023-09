Vídeo mostra início de incêndio em casamento no Iraque, matando mais de 100 pessoas

Um novo vídeo de dentro do terrível incêndio em um casamento no Iraque mostra a rapidez com que as chamas se espalharam em apenas alguns segundos, antes de mais de 100 pessoas morrerem.

Os clipes mostram o feliz casal dançando no salão de casamentos Al Haithem, perto da vila de Qaraqosh, também conhecida como Al-Hamdaniya, na noite de terça-feira. Uma série de faíscas dispara ao redor deles, iniciando o incêndio e deixando os convidados em pânico.



Reproduzir conteúdo de vídeo





Flores penduradas em uma enorme treliça acima do casal parecem atuar como combustível para as chamas, subindo quase imediatamente quando as brasas caem no chão.

Depois que a maioria evacuou a sala principal, enormes vigas – completamente em chamas – caíram no chão. Imagens após o incidente fatal mostram a intensa destruição causada ao edifício.

A noiva e o noivo teriam saído vivos, mas Reuters diz que 113 pessoas foram confirmadas mortas e outras 150 sofreram ferimentos. O Ministério do Interior do Iraque supostamente emitiu mandados de prisão para os proprietários do salão de casamento, sendo que um deles já estava algemado na quinta-feira.

Sobreviventes do incêndio no casamento afirmam que o local não estava equipado para um desastre como este… e uma mulher disse ao canal: “Isso não foi um casamento. Isso foi um inferno”, enquanto chorava e se batia depois de perder seus 27 anos. -filha e 3 netos no incêndio – um dos quais tinha apenas 8 meses de idade.