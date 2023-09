Vídeo Noche do UFC: Alexa Grasso e Valentina Shevchenko ficam animadas com quem estava vencendo a luta do UFC 285

Alexa Grasso venceu Valentina Shevchenko no UFC 285, mas as estrelas do peso mosca discordam sobre o rumo da luta antes da vitória dramática de Grasso.

Em uma grande reviravolta, Grasso finalizou Shevchenko com um mata-leão no quarto round do confronto principal para se tornar campeão peso mosca e encerrar a invencibilidade de cinco anos de Shevchenko. A luta foi competitiva o tempo todo, com Grasso utilizando seu boxe para frustrar Shevchenko e a então campeã indo para sua luta livre para desacelerar Grasso.

Em evento de divulgação da revanche do Noche UFC neste sábado, Grasso e Shevchenko falaram sobre a primeira luta, com ambos relembrando a ação de forma diferente.

“Não preciso aprender nada por causa da derrota ou algo parecido”, disse Shevchenko. “Alexa, você está dizendo que estava indo muito bem, mas eu digo que não o suficiente para a vitória. … Se você pudesse ver a luta, foram todos os quatro rounds vencendo a luta para o meu lado antes do que aconteceu [in the end].

“Mas é uma espécie de momento que faz você trabalhar em dobro, trabalhar para lembrar o que você fez logo no início. Sim, todo mundo está falando da derrota ou algo parecido, mas quero lembrar a todos que sou 17 vezes campeão mundial de Muay Thai, sete defesas de título e não dá para se livrar disso. Isso vai ficar em você para sempre. Você pode ser melhor, pode ajustar o que quiser, mas o poder, a confiança e a experiência ainda estão aqui e vão explodir no sábado.”

Grasso não recuou ao avaliar a luta.

“A primeira rodada foi definitivamente minha”, disse Grasso. “A primeira rodada foi minha. Segundo round, sendo campeão de Muay Thai, pensei que você queria ficar trocando comigo, mas decidiu ir para o chão. Na quarta rodada, fiz muitos ajustes e acho que ficou 2 a 2. Para mim, foi 2-2.”

Assista à troca chippy acima.