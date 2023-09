Vídeo noturno do UFC: Raul Rosas Jr. derruba Terrence Mitchell em apenas 54 segundos

Raul Rosas Jr. se recuperou em grande estilo da primeira derrota no Noche UFC.

O prospecto de 18 anos estava pronto para a guerra e atacou com más intenções desde o primeiro segundo em sua luta contra Terrence Mitchell. No final das contas, foi uma mão esquerda que esmagou Mitchell, fazendo-o cair na tela.

A luta continuou, mas apenas por um momento, quando Rosas saltou no chão e acertou Mitchel com socos até que o árbitro viu o suficiente para interromper a luta. O fim veio apenas 54 segundos no primeiro round.

“Tive que provar algo hoje”, disse Rosas após a vitória. “Última luta, sem desculpas, mas tive que voltar disso. Espero ter deixado vocês orgulhosos hoje.

“Terrence Mitchell é um adversário de muito jogo. Eu tive que realmente me esforçar neste acampamento. Eu simplesmente sabia que tinha que deixar as mãos voarem. Eu visualizei tudo acampamento. Agora na luta era realidade. Estou muito grato por esse desempenho.”

Após uma derrota frustrante para Christian Rodriguez em sua partida anterior, Rosas saiu com armas em punho na noite de sábado, convidando Mitchell para trocar bombas com ele em pé. Mitchell ficou cara a cara momentaneamente até que Rosas entregou a mão esquerda como uma bomba que explodiu em seu rosto.

Apesar de bater no chão de forma enfática, Mitchell ainda estava consciente e a luta continuou, mas Rosas não tinha intenção de deixá-lo sobreviver. Rosas rapidamente montou para começar a desferir seu ataque ground-and-pound.

Assim que Mitchell se virou para evitar o ataque, Rosas começou a disparar até conseguir a paralisação.

Agora com 8-1 em sua carreira, Rosas continua sendo uma perspectiva valiosa que vale a pena observar no futuro, especialmente considerando quanto espaço ele tem para crescer ao iniciar sua carreira no UFC tão jovem.