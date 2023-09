Vídeo: O zumbi coreano recebe um presente emocionante de luvas de Max Holloway na luta pela aposentadoria

O Zumbi Coreano está sentindo o amor na aposentadoria.

Zombie – também conhecido como Chan Sung Jung – recentemente pendurou as luvas após uma derrota por nocaute para a lenda dos penas Max Holloway no UFC Cingapura. Os dois não tiveram nada além de respeito e elogios um pelo outro desde o momento em que foram contratados para competir e isso continuou com Holloway enviando suas luvas para Zombie como um presente.

Assista ao vídeo de Zombie discutindo o gesto significativo abaixo.

“Se você é um lutador, provavelmente sabe o quanto as luvas de aposentadoria significam para um lutador aposentado, especialmente para mim, que nunca tive tempo de conseguir esse cinturão”, disse Zombie, de acordo com uma tradução em inglês fornecida em seu canal no YouTube. “Então o Max sabe exatamente o quanto significa para mim ficar com a luva que foi usada na luta. Então Max me procurou e [manager] Jay Park e se ofereceu para me enviar as luvas da luta. Quando vi a mensagem dele, pensei, ‘Como diabos ele pode ser tão legal?’ Quero dizer, não há absolutamente nenhuma necessidade dele fazer isso, e é difícil para um lutador simplesmente doar suas luvas, muito menos estender a mão e oferecê-las primeiro.

“E como vocês devem saber, logo após a luta, quero dizer, Max me nocauteou completamente, então ele gostaria de chamar toda aquela atenção, fazer um pouco de trabalho no microfone, mostrar suas habilidades e tudo o mais. Mas durante as entrevistas pós-luta, ele quase não mencionou seu próprio desempenho na luta. Ver Max demonstrar amor e respeito depois da luta literalmente me fez sentir abençoado por Max ter sido meu último oponente. Quero dizer, até o último momento ele está me deixando emocionada. Isso me fez perceber profundamente o personagem que Max tem. Definitivamente vou convidá-lo para ir à Coreia um dia.”

Durante seus 12 anos de carreira no UFC, Zombie lutou duas vezes pelo título dos penas, ficando aquém dos maiores nomes de todos os tempos, José Aldo e Alexander Volkanovski. Ele costumava dizer que adoraria lutar contra Holloway, que deteve o título indiscutível dos penas de junho de 2017 a dezembro de 2019, e quando realizou seu desejo em agosto passado, ele não se conteve. Uma investida agressiva de Zombie no terceiro round da luta terminou com Holloway colocando a estrela sul-coreana no chão.

Ainda é tudo amor entre Zombie e Holloway, com Zombie retribuindo o gesto pós-luta de Holloway fazendo uma doação ao Maui Food Bank para apoiar a ilha havaiana que foi recentemente devastada por incêndios florestais.

“Durante meu acampamento de luta, ouvi falar dos incêndios florestais em Maui, então meu plano original era fazer uma doação para Maui após a luta”, disse Zombie. “Assim que recebi essas luvas, eu realmente queria retribuir algo ao Max. Conheci uma organização de caridade que trabalha com Max e decidi fazer uma doação para essa organização. Eu doei $ 20.000. Jay Park também doou a mesma quantia.”

Durante uma aparição recente no A hora do MMA, Zombie expressou sua consternação por ter perdido as luvas em sua luta de aposentadoria ao sair do octógono. Um foi agarrado por um fã enquanto ele saía, o outro ele jogou na multidão depois.

Enquanto o roubado continua desaparecido, o outro que ele jogou fora descuidadamente já está voltando ao seu legítimo dono.

“Felizmente, a luva que joguei para a multidão foi pega por um fã coreano”, disse Zombie. “O torcedor coreano me procurou, na verdade ele mora no exterior, então quando voltar, prometeu passar na minha academia e devolver a luva. Estou profundamente grato e darei um presente em troca.”