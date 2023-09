Vídeo preocupante de Chandler Jones: questiona a morte de Aaron Hernandez na prisão

Mminério de seis anos atrás, Vencedor do Super Bowl Aaron Hernandez faleceu dentro de uma cela de prisão depois de ser encontrado enforcado, no que foi considerado suicídio. Ele estava cumprindo pena após assassinar o cunhado Odin Lloyd em 2013. Depois de seis anos, Invasores de Las Vegas‘ Chandler Jones está lançando uma sombra de dúvida sobre a morte de Aaron Hernandez e os detalhes de seu falecimento. Há semanas, o irmão de Jon Jones tem lutado com problemas de saúde mental e até foi internado em um centro de saúde mental de onde já saiu. Na recente transmissão ao vivo que ele postou, Jones pergunta sobre a natureza da morte de Aaron Hernandez e começa a chorar incontrolavelmente. Um olhar que não preocupará apenas os seus seguidores, mas também a liderança dos Las Vegas Raiders.

Chandler Jones responde aos trolls do Twitter

Em resposta a este vídeo, vários atletas profissionais que não jogam mais expressaram sua preocupação com Chandler Jones. Ele rapidamente começou a responder a muitos deles, antagonizando muitas de suas postagens. Alguns pedem orações a seu favor e outros simplesmente expressam que estão profundamente preocupados com a sua saúde mental. Mas nenhuma dessas respostas realmente trata do enorme elefante na sala. O comportamento errático conectou muitos atletas como Jones, Antonio Brown e até o próprio falecido Aaron Hernandez. A NFL não vai realmente lidar com esta questão porque as implicações têm o potencial de matar uma das maiores indústrias desportivas do mundo.

Chandler Jones é apenas o exemplo mais recente dos efeitos que o CTE tem sobre os jogadores de futebol, um problema que está presente há décadas na NFL. Há poucas hipóteses de este problema ser abordado pelo Comissário Roger Goodell, porque interfere directamente com o negócio. Reconhecer que este é um problema predominante afastará todos os patrocinadores e transformará o futebol americano em um assunto marginal. Este problema parece que permanecerá sem solução à medida que mais jogadores continuarem surgindo, mostrando os efeitos do CTE. Continuaremos esperando para ver quem é a alma corajosa que se apresentará contra a liga para pressioná-la por uma mudança real.