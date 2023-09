Vídeo: Sam Alvey marca nocaute no primeiro round na estreia no Karate Combat

Sam Alvey continua a ter sucesso fora do octógono.

O veterano do UFC de 37 anos, que finalmente voltou à coluna das vitórias em sua carreira no MMA com uma finalização em maio, seguiu com um desempenho alucinante no sábado, marcando um nocaute impressionante em sua estreia no Karate Combat.

Agora competindo como peso pesado, Alvey trocou socos com o adversário Adam Ramos enquanto os dois lutadores acertavam golpes nas primeiras trocas. Justamente quando parecia que Alvey recebeu um soco forte de Ramos, ele se inclinou para trás e disparou uma enorme mão direita. O soco girou Ramos antes de mandá-lo para a tela.

A partir daí, Alvey continuou dando socos no chão até que o árbitro viu o suficiente para resgatar Ramos de mais ferimentos.

Após uma sequência inédita de nove lutas sem vitórias no UFC, Alvey permaneceu no elenco até que uma derrota para Michal Oleksiejczuk marcou o fim de seu contrato com o UFC. Alvey anunciou imediatamente planos de continuar lutando, o que o levou a vencer Cameron Graham por nocaute em maio, em sua primeira luta fora do UFC em quase nove anos.

Alvey agora pode adicionar uma vitória no Karate Combat ao seu currículo após sua última vitória por nocaute.