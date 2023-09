Vídeo: Sean O’Malley se diverte com o time de futebol americano da Universidade de Montana na vitória

Sean O’Malley não esqueceu suas raízes.

O campeão peso galo do UFC esteve presente na vitória do Montana Grizzlies por 17 a 10 sobre Ferris State no fim de semana passado e esteve no meio da festa antes e depois do jogo.

Após a vitória, os jogadores da Universidade de Montana fizeram questão de ficar de fora para comemorar com O’Malley e fazer uma versão empolgante da canção de luta da escola.

O’Malley atualmente luta no Laboratório de MMA em Phoenix, mas sempre menciona com carinho sua cidade natal, Helena, Mont., ao discutir sua experiência. Claramente, os Grizzlies apreciaram a rebatida de O’Malley por Missoula para conquistar a vitória sobre os Ferris State Bulldogs, que viu Montana melhorar para 3-0 na temporada.

Também houve muita festa pré-jogo, com O’Malley tendo a honra de hastear a bandeira nº 37, um número de camisa que é transmitido desde 1983 e que significa “trabalho duro, dedicação ao time e jogo difícil no campo de futebol”, de acordo com o site oficial de atletismo da universidade.

Cena de multidão absoluta enquanto Sean O’Malley levanta a bandeira número 37 no jogo de futebol americano Montana Grizzly desta noite. Juro que é ele de cabelo roxo. pic.twitter.com/YRICzdQOqf -Chad Dundas (@chaddundas) 17 de setembro de 2023

O’Malley está em uma turnê de vitórias desde que derrotou Aljamain Sterling no UFC 292. “Sugar” marcou um emocionante nocaute técnico sobre Sterling no segundo round no pay-per-view de agosto para completar sua ascensão na digna Contender Series assinando com o campeão peso galo do UFC.

Ele também acessou o Instagram para compartilhar mais fotos e um vídeo seu com os jogadores do Grizzlies: