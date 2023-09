Vídeo: treino aberto de Francis Ngannou x Tyson Fury, dia da mídia

Francis Ngannou está realizando um treino aberto para sua luta de boxe com Tyson Fury, e os fãs podem assistir a uma transmissão ao vivo do treino e um dia de mídia depois em Las Vegas.

Ngannou entra em confronto com Fury em 28 de outubro em Riade, Arábia Saudita. O ex-campeão peso pesado do UFC faz sua estreia como boxeador contra o campeão peso pesado Fury em uma luta de 10 rounds. A luta não será pelo cinturão de pesos pesados ​​​​do WBC de Fury, mas pelos recordes profissionais de ambos os homens, o WBC disse anteriormente ao MMA Fighting.

Assista ao vídeo do treino aberto e do dia da mídia acima, cortesia da conta de Francis Ngannou no YouTube.