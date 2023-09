Vídeo ‘UFC 293 Countdown’ – Luta de MMA

Assistir UFC 293 Contagem regressiva vídeo para um mergulho profundo no retorno do UFC a Sydney, neste sábado, marcado pela luta pelo título dos médios entre Israel Adesanya e Sean Strickland.

Nesta mesma época do ano passado, Adesanya estava no topo do mundo do MMA. Com cinco defesas de título bem-sucedidas em seu nome, “The Last Stylebender” estava começando a se afirmar como o maior peso médio de todos os tempos até que o desastre aconteceu na forma de seu antigo inimigo, Alex Pereira, com Adesanya perdendo o cinturão no UFC 281. Felizmente, Adesanya se recuperou com um nocaute feroz sobre Pereira na revanche do MMA no UFC 287 e agora está mais uma vez no topo da divisão até 185 libras. Ele espera começar sua segunda corrida pelo título em grande estilo com uma vitória sobre Strickland.

Atualmente número 5 no ranking dos médios do UFC, Strickland é o beneficiário de um bom momento, já que o suposto candidato número 1, Dricus du Plessis, não conseguiu fazer a reviravolta rápida para enfrentar Adesanya no UFC 293. Entrou Strickland, que está 2- 0 em 2023 com vitórias sobre Nassourdine Imavov e Abus Magomedov.

O co-evento principal parece ser uma luta, já que o favorito dos fãs, o australiano Tai Tuivasa, enfrenta Alexander Volkov em uma luta entre os 10 melhores pesos pesados. No ano passado, Tuivasa se viu à beira da disputa pelo título antes de perder lutas consecutivas para Ciryl Gane e Sergei Pavlovich, que o deixaram cambaleando. Em contraste, Volkov vem de vitórias consecutivas no primeiro round sobre Jairzinho Rozenstruik e Alexander Romanov, colocando “Drago” em posição privilegiada para chegar aos cinco primeiros com uma vitória no sábado.

Confira a íntegra Contagem regressiva do UFC 293 vídeo acima.