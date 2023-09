Vídeo: Zhang Weili dá um soco em Shaq e o levanta no ar

Mesmo Shaquille O’Neal não é páreo para Zhang Weili.

Atualmente a melhor lutadora peso por peso do mundo no MMA Fighting Global Rankings, Zhang sempre foi considerada uma das forças mais imponentes fisicamente, com 115 libras, e agora Shaq, membro do Hall da Fama do basquete, sabe por quê.

Recentemente, Zhang teve um encontro jovial com Shaq em uma academia onde o ícone do esporte implorou que ela lhe mostrasse algumas de suas coisas. Zhang obedeceu, quase derrubando Shaq com um soco no corpo e depois levantando o ícone do esporte de 2,10 metros com uma perna. Zhang documentou todo o encontro em seu Instagram, onde Shaq até a elogiou por um soco.

O’Neal é um ávido fã de MMA e já participou de vários eventos do UFC. “O Grande Aristóteles” até creditou seu próprio treinamento de MMA por seus quatro campeonatos da NBA e a certa altura provocou uma possível luta de MMA contra Hong Man Choi.

Zhang recentemente defendeu o título do peso palha com uma atuação dominante sobre Amanda Lemos no UFC 292.