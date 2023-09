Vídeos de stripper Blueface com filho solicitam resposta policial, investigação de serviços infantis

Cara Azul vídeos que mostram seu filho andando com dançarinas exóticas em casa estão recebendo muita atenção… inclusive de policiais e do Departamento de Crianças e Serviços Familiares.

A polícia disse ao TMZ … os delegados do xerife foram chamados à casa do rapper na área de Los Angeles NOVE vezes desde maio, com o pedido mais sério para uma investigação do DCFS sobre Blueface trazendo strippers perto de seus filhos.



Reproduzir conteúdo de vídeo





07/07/23

Depois do rosto azul filmagem postada dele perguntando ao filho se ele era gay enquanto mulheres se despiam em um quarto próximo, fomos informados que o DCFS ficou sabendo do vídeo e iniciou uma investigação, o que levou os delegados do xerife a serem chamados à casa.

Disseram-nos que Blueface ainda tem seu filho, e parece que a investigação do DCFS não avançou… em parte, porque ninguém atendeu a porta ou atendeu o telefone quando os policiais foram chamados à casa.



Reproduzir conteúdo de vídeo





07/07/23

A aplicação da lei nos diz que outras ligações para a casa incluem reclamações de barulho de música alta e latidos de cães.

Então, os policiais frequentam muito a casa de Blueface… mas os vídeos de stripper com seu filho são os mais preocupantes.

Na casa de festas de Blueface em San Fernando Valley, fomos informados de que os policiais estiveram lá várias vezes sobre festas e brigas… com os vizinhos de Blue fazendo as reclamações.