Vigilância Sanitária INTERDITA FÁBRICA de biscoitos e assusta brasileiros

A Vigilância Sanitária Estadual realizou uma inspeção na fábrica de biscoitos das marcas Alcobaça e Sarloni, resultando na interdição da produção. A ação ocorreu devido à falta de boas práticas de higiene, conforme constatado pela equipe do órgão. Essa medida ficará em vigor até que a Villoni Alimentos, responsável pela fabricação, se adeque às normas sanitárias.

Irregularidades na Produção de Biscoitos

Durante a inspeção, diversas irregularidades foram flagradas, levando à interdição da produção. Segundo Marizete Oliveira, chefe da Vigilância Sanitária Estadual, o setor de produção de biscoitos não atendia às normas de higiene estabelecidas. Todos os tipos de biscoitos das marcas Alcobaça e Sarloni não estavam próprios para consumo humano, principalmente devido à falta de higiene durante o processo de fabricação (1).

Recolhimento dos Biscoitos

O Estado está tomando medidas para recolher os biscoitos fabricados até o dia 14 de agosto. As vigilâncias sanitárias municipais estão sendo contatadas para realizar o recolhimento nos pontos de venda, tanto no atacado quanto no varejo. A empresa responsável foi orientada a recolher todo o estoque dentro dessas especificações e inutilizá-lo.

O Centro de Apoio de Defesa do Consumidor do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) deu aval para a ação da Vigilância Sanitária Estadual. As pessoas que adquiriram os produtos fabricados antes do dia 14 de agosto devem retornar ao local da compra com a nota fiscal em mãos para efetuar a troca por um produto do mesmo valor ou solicitar o reembolso .

Interdição Parcial da Indústria de Massas Alimentícias Villoni

A interdição aplicada à Indústria de Massas Alimentícias Villoni, localizada em Viana, é parcial, pois abrange somente o setor de produção de biscoitos. As demais atividades da empresa não foram afetadas pela medida .

A Vigilância Sanitária do Estado está empenhada em garantir a segurança alimentar da população, tomando medidas rigorosas quando são identificadas irregularidades nas indústrias alimentícias. A interdição da fábrica de biscoitos é uma forma de proteger os consumidores e evitar possíveis problemas de saúde causados por produtos que não estejam em conformidade com as normas sanitárias.



Medidas de Prevenção e Controle Sanitário

A Vigilância Sanitária Estadual trabalha constantemente para garantir que as indústrias alimentícias sigam as boas práticas de higiene e estejam em conformidade com as normas sanitárias. A inspeção nas fábricas é uma das medidas adotadas para identificar possíveis irregularidades e garantir a segurança dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros.

É importante ressaltar que a higiene durante o processo de fabricação de alimentos é essencial para evitar a contaminação e garantir a qualidade dos produtos. As indústrias devem seguir os procedimentos adequados de limpeza e sanitização, além de adotar medidas de controle para prevenir a proliferação de microrganismos nocivos à saúde.

Alerta aos Consumidores

Diante da interdição da fábrica de biscoitos, é fundamental que os consumidores estejam atentos aos produtos que adquirem. É importante verificar a procedência dos alimentos, observar as condições de armazenamento e, caso tenham adquirido os biscoitos das marcas Alcobaça e Sarloni fabricados antes do dia 14 de agosto, seguir as orientações da Vigilância Sanitária Estadual para efetuar a troca ou solicitar o reembolso.

A saúde e a segurança dos consumidores são prioridades para a Vigilância Sanitária Estadual. A interdição da fábrica de biscoitos é uma ação preventiva para evitar possíveis riscos à saúde da população. A adoção de boas práticas de higiene e o cumprimento das normas sanitárias são essenciais para garantir a qualidade dos alimentos e preservar a saúde dos brasileiros.

Monitoramento das Indústrias alimentícias

A interdição da indústria de biscoitos das marcas Alcobaça e Sarloni pela Vigilância Sanitária Estadual mostra a importância de se garantir a segurança alimentar da população. A falta de boas práticas de higiene durante o processo de fabricação dos biscoitos levou à interdição da produção. Ações como essa são necessárias para proteger os consumidores e evitar possíveis problemas de saúde causados por alimentos que não estejam em conformidade com as normas sanitárias .

A Vigilância Sanitária Estadual continuará monitorando as indústrias alimentícias, realizando inspeções e tomando as medidas necessárias para garantir a qualidade e a segurança dos alimentos disponíveis no mercado. Os consumidores também têm um papel importante ao verificar a procedência dos produtos e seguir as orientações dos órgãos responsáveis para garantir a sua segurança e bem-estar.