HA história mostra que iniciar um NFL a temporada 0-3 é a maneira mais segura de perder os playoffs, e quando há um quarterback que altera a franquia, como USCde Calebe Williams definida para ser a primeira escolha geral no próximo draft, questões sobre tanking começam a surgir.

Três NFC equipes, incluindo o Minnesota Vikings e Ursos de Chicagoainda estão sem vitórias há três semanas na temporada de 2023 da NFL e com muitas dúvidas em torno de seus respectivos zagueiros titulares.

QB dos Vikings Primos Kirk levou Minnesota à pós-temporada no ano passado, mas foi pela pele dos dentes, ostentando um recorde de 11-0 em jogos de um placar. Ainda assim, deu nova vida ao quarterback depois que os fãs criticaram seu desempenho nas temporadas anteriores.

Cousins, de 35 anos, aparentemente perdeu a sorte nesta temporada, perdendo por menos de alguns pontos em duas das três derrotas do Minnesota, sem cuidar do futebol.

Os Vikings podem decidir trocá-lo no meio da temporada e afundar o resto do caminho na esperança de aumentar suas chances de recrutar Williams na entressafra.

: O #Jatos precisam fazer tudo o que puderem para negociar #Vikings Primos QB Kirk. Os Vikings estão 0-3 e provavelmente precisarão apertar o botão de reset, com Kirk no último ano de seu contrato. Os Jets estão a um QB da franquia longe de um playoff claro… pic.twitter.com/RBHjTp406s ? JPAFootball (@jasrifootball) 24 de setembro de 2023

Justin Fields, Chicago Bears prontos para se separar?

Quarterback do Bears Justin Campos, como ele diria, está brincando de “robótico”. O QB do terceiro ano aparentemente culpou o treinamento por suas lutas antes de salvar a face momentos depois.

A queda de Chicago começa com o gerente geral Ryan Folesque trocou a primeira escolha geral deste draft anterior pelo Carolina Panteraso terceiro time da NFC com 0-3 nesta temporada.

Fields, de 24 anos, foi incrível no solo no ano passado, correndo para 1.143 jardas, mas o Bears ainda terminou com um recorde de 3-14, um sinal claro de que ele não é o problema. Há muito drama em torno da equipe.

A franquia e Fields provavelmente estão em melhor situação se separando para dar ao quarterback um novo começo em outro lugar. Foles só precisa segurar a primeira escolha geral do draft desta vez e Williams poderá salvá-lo.

Sean Payton e Denver Broncos precisam de Caleb Williams

Denver Broncos treinador principal Sean Payton acabei de desistir de 70 pontos em uma derrota na semana 3 pelo Golfinhos de Miami.

Payton, 59, culpou o ex-técnico do Broncos Nathaniel Hackett para as dificuldades da equipe, então começar sua gestão com um recorde de 0-3 não é uma boa ideia, especialmente porque eles são os únicos sem vitórias AFC equipe.

Propriedade do Broncos apostou em Payton um ano depois de apostar no quarterback Russel Wilsonque pode precisar se aposentar neste período de entressafra devido ao mau desempenho contínuo.

Apesar da lesão, é improvável que os Panthers desistam do novato QB Bryce Jovem, a primeira seleção geral de 2023. Os Broncos, no entanto, provavelmente estão prontos para tentar a Williams.