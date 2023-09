Vindi volta a CONTRATAR de forma presencial e REMOTA

A Vindi, empresa que oferece a melhor solução para gerenciar e receber pagamentos online e presenciais, está contratando novos colaboradores no mercado. Isto é, antes de falar sobre a empresa que digitaliza, rentabiliza e escala seu negócio com agilidade e segurança, veja a lista de oportunidades em aberto:

Analista de Atendimento I – Afirmativa PCD – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Infraestrutura Júnior – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Pessoa Desenvolvedora de Software Pleno – Marília – SP e Remoto – Efetivo;

Pessoa Desenvolvedora de Software Sênior – Marília – SP e Remoto – Efetivo;

Product Manager Pleno – Marília – SP e Remoto – Efetivo;

Tech Lead – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo: Participar de times multidisciplinares, desenvolvendo soluções que encantem e auxiliem os clientes; Participar do processo de garantir a qualidade e segurança das entregas e processos da squad.

Mais sobre a Vindi

Falando um pouco mais sobre a Vindi, é interessante ressaltar que a companhia oferece soluções para empresas de diferentes portes e segmentos. Com foco na intermediação de pagamentos e na economia de recorrência, a Vindi descomplica o universo de pagamentos através da tecnologia para negócios venderem mais e sempre nos modelos online, presencial e recorrente.

Além disso, a Vindi visa atrair novos talentos e fazer com que todos trabalhem em sintonia, sobretudo orientados ao mesmo objetivo, num ambiente dinâmico e de muita autonomia. Sem distinção de raça, cor, religião, identidade de gênero, nacionalidade, deficiência, orientação sexual, ascendência, idade, etc.

Como enviar o seu currículo?

Agora que a lista de vagas da Vindi já veio à tona, a candidatura é feita de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

