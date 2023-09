Vinicius retorna ao elenco do Real Madrid para a partida contra o Atlético de Madrid

Carlos Ancelotti falou aos meios de comunicação na sala de imprensa da Cidade Real Madrid, na véspera do dérbi de Madrid, no Estádio Metropolitano Civitas no domingo.

Lá, ele abordou a ausência de Vinícius Júniorque retornará à ação após um mês fora.

“Vinicius treinou com a equipeele está em boas condições e sua lesão foi esquecida”, revelou Ancelotti.

“Ele estará na seleção e amanhã decidirei que função ele desempenhará.

“O risco é zero. Ele treinou ontem porque o risco é zero. Ele treinou hoje porque o risco é zero.

“Se acharmos que há um por cento de risco amanhã, ele não jogará.”

Ancelotti falou sobre a forma do Atlético

O treinador do Real Madrid também abordou a forma de Diego Simeoneequipe, que foi derrotada por Valência e então concedeu o empate tardio contra Lácio na Liga dos Campeões.

“Acho que o derby é sempre uma grande oportunidade, quer você esteja num momento bom ou ruim”, insistiu.

“Um derby é sempre um jogo especialsão os dois times da capital, dois times com muita qualidade.

“Será e sempre será um jogo com muita intensidade e lindo de assistir.

“Não creio que a derrota do Atlético para o Valência tenha importância, eles fizeram um jogo muito bom contra a Lazio e não creio que vão afectar isso, o jogo de amanhã é diferente”.

Mudanças no meio-campo

Com uma dor de cabeça de seleção para Ancelotti em termos de quem escolher no meio-campo, ele também falou sobre o impacto que as rotações têm nos seus jogadores.

“Deixando não só Kroos ou Modric no banco é difícil, o mesmo para Valverdea competição no meio-campo é forte e o reflexo com a equipe é que quando fazemos uma mudança, o jogador que sai fica triste e o jogador que entra fica feliz”, refletiu o italiano.

“Eu entendo que você fique triste, pense que estou mudando você porque você não está jogando bem, mas muitas vezes é porque tenho recursos e quero colocar alguém novo.

“Eu digo para eles não ficarem tristes, só ficarem tristes se não derem 100% e se você deu 100%, não precisa ficar triste, principalmente se o cara que está entrando tiver muita qualidade. “

Ele agora precisa tomar algumas decisões sobre quem jogará na noite de domingo, antes do clássico contra Atlético.