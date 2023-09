Vinicius retorna sem exagerar

Óum mês e dois dias após a lesão em Balaidos, Vinícius Júnior voltou à ação pelo Real Madrid.

Ele não foi particularmente brilhante ou ativo dado o resultado e o que está por vir: uma batalha pelo primeiro lugar no sábado no Girona e uma visita ao Napoli na próxima semana pela Liga dos Campeões.

Embora alguns estivessem até apostando nele como titular, Ancelotti optei por manter Joselu na frente ao lado Rodrygo.

O internacional espanhol teve um grande número de oportunidades na primeira parte, nas quais mostrou a sua frustração. Mas ele finalmente acertou no início do segundo tempo, voltando para casa Rodrygocruzamento preciso com o pé esquerdo.

Joseluobjetivo, juntamente com BrahimO golo inaugural, deu ao Real Madrid a tranquilidade necessária para fazer as substituições relevantes, entre as quais Vinicius‘O retorno ao jogo era uma prioridade.

Na verdade, logo após o gol do ex-jogador do Espanyol, tanto ele quanto Brahim foram substituídos por Vini e Ceballos.

O Bernabu recebeu o brasileiro aplaudindo de pé e também deu as boas-vindas ao Ceballosque estreou na temporada 23-24 após uma lesão muscular sofrida na primeira parte da pré-temporada.

virpor sua vez, lesionou-se nos primeiros minutos do terceiro jogo, em Vigo, no dia 25 de agosto. Um problema muscular, o primeiro da carreira, obrigou-o a ir à arquibancada, apesar de uma tentativa inicial de permanecer em campo.

Inicialmente, falou-se em uma ausência de seis semanas, mas logo ficou claro que vir retornaria mais cedo, sempre com a aprovação da equipe médica.

O MARCA ainda noticiou o plano de trazer o brasileiro de volta no clássico do último domingo.

Isso teria acontecido se não fosse uma gastroenterite que, após ser incluída na lista, o deixou fora da convocação para a partida contra Atletico Madrid.

Tendo superado o vírus, vir foi novamente incluído na convocação de Carlo para a partida contra o Las Palmas. O treinador deu-lhe pouco mais de meia hora (33′), em que o brasileiro foi basicamente testado sem grandes riscos.

Houve, no entanto, algumas corridas marcantes que mostraram a sua recuperação total e alguns momentos isolados de qualidade.

Não houve muita preocupação num jogo em que o Real Madrid puxou o travão de mão depois Joseluo objetivo, bem como virque tentou a sorte, mas sem correr riscos.