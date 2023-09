Viterra CONTRATA no Sudeste e no Centro-Oeste; Saiba mais!

A Viterra, empresa que é uma rede agrícola líder mundial e totalmente integrada, conectando produtores e consumidores com o objetivo de fornecer produtos agrícolas sustentáveis, rastreáveis e de qualidade controlada, está com ótimas vagas disponíveis no mercado. Dito isso, confira a lista de oportunidades abaixo:

Analista de Execução Internacional Júnior – Açúcar – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Execução Internacional Pleno – Grãos e Oleaginosas – São Paulo – SP e híbrido – Efetivo: Nomeações de navios para as contrapartes contratuais e partes envolvidas nos processos (agentes, surveyors, fumigadores, despachantes); Verificação de compliance dos navios;

Analista de Execução Internacional Sênior – Açúcar – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Logística Pleno – São Paulo ou Santos – SP – Efetivo;

Assistente de Faturamento – Cuiabá – MT – Efetivo;

Banco de Talentos – São Paulo – SP – Banco de Talentos.

Mais sobre a Viterra

Sobre a Viterra, podemos destacar que trata-se de uma uma agroindústria que cultiva cana-de-açúcar e, através do seu processamento, produz açúcar, etanol e energia elétrica. Conta com duas unidades industriais localizadas no interior do Estado de São Paulo: Junqueirópolis (Unidade Rio Vermelho) e Guararapes (Unidade Nova Unialco).

Nos dias atuais, as Unidades Rio Vermelho e Nova Unialco possuem, juntas, a capacidade de processar 6,4 milhões de toneladas de cana-de-açúcar por safra e empregam mais de 2,6 mil pessoas nas áreas agrícola, industrial e administrativa, além de gerar empregos em 22 cidades da região.

Como efetivar a sua inscrição?

Como a lista de vagas já veio à tona, a candidatura é bem simples. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, benefícios, etc..) com atenção e se candidatar.