Vitimas das CHUVAS receberão AUXÍLIOS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prestou solidariedade aos moradores do Rio Grande do Sul, que estão sofrendo com fortes chuvas desde o último domingo (3). Nesta terça-feira (5), durante a abertura do programa Conversa com o Presidente, Lula falou sobre os impactos das inundações nas regiões mais atingidas do estado sulista.

Em resumo, o presidente afirmou que o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, irá visitar o Rio Grande do Sul em breve. Ele estará acompanhado de equipe da Defesa Civil e seu principal objetivo é ajudar e dar suporte aos moradores que vêm sofrendo com os temporais.

“É importante começar esse programa prestando solidariedade ao povo gaúcho da região de Passo Fundo e da região de Cachoeira. Pouco tempo atrás, a gente estava lá, solidário. Fomos com vários ministros porque tinha seca em várias regiões. E, agora, tem excesso de chuva“, disse Lula.

“Choveu muito em algumas regiões, tem alagamento, pelo que vi já tem quatro mortos e queria dar um comunicado ao povo do Rio Grande do Sul: amanhã um ministro vai ao estado, o chefe da Defesa Civil vai ao Rio Grande do Sul, e outra vez dizer ao povo gaúcho que estamos prontos para ajudar naquilo que for necessário“, acrescentou o presidente.

Chuvas causam morte na região Sul

As fortes chuvas têm atingido o Sul do país nos últimos dias. Ao todo, seis pessoas perderam a vida devido aos temporais na região. Em suma, o Rio Grande do Sul registrou a morte de cinco pessoas por causa das chuvas fortes. Já em Santa Catarina, um homem perdeu a vida durante um vendaval.

Todos esses problemas foram causados por uma frente fria que avançou pelo Sul do Brasil, provocando vendavais e temporais nos três estados da região. No Rio Grande do Sul, duas pessoas morreram em decorrência de descarga elétrica, provocada pelas inundações. Já as outras três vítimas morreram afogadas no estado.

Em meio ao cenário desolador na região Sul, o presidente Lula prestou solidariedade às vítimas e afirmou que o Governo Federal continuará agindo para dar suporte a todos os que precisam de ajuda.

“Aonde tiver um problema, o Governo Federal estará lá para ajudar as pessoas a se salvar. Portanto, nossa solidariedade ao povo gaúcho. Peço a Deus que diminua a chuva, porque as pessoas precisam ter paz, tranquilidade e sossego para continuar vivendo bem, trabalhando e curtindo a vida, como é de direito de todo mundo“, disse Lula na abertura do seu programa.



Chuvas devem continuar atingindo o Sul

Os moradores do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina devem continuar atentos ao tempo. De acordo com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, a expectativa é que as as fortes chuvas permaneçam atingindo os estados, causando transtornos durante esta semana.

Aliás, a previsão do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) alerta para o risco de eventos geo-hidrológicos, como inundações, e geológicos, como deslizamentos. Portanto, todas as pessoas que estão em áreas de risco devem procurar locais seguros para resguardarem suas vidas.

A saber, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional segue monitorando os municípios atingidos pelos temporais. Já houve reuniões entre a pasta e representantes das defesas civis municipais para alinhar o atendimento à população afetada e as ações de prevenção.

A previsão de fortes chuvas já havia sido divulgada na última sexta-feira (1º). Por isso, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional está dando apoio às prefeituras dos estados atingidos, auxiliando nos pedidos de reconhecimento de situação de emergência, bem como no repasse de recursos.

População deve se proteger em locais seguros

Quando ocorrem chuvas muito volumosas, como a que vem castigando a região Sul do país, toda precipitação se torna perigosa. Como o solo já está encharcado com os temporais dos últimos dias, os riscos de deslizamento e inundações ficam ainda maiores nas áreas mais atingidas.

Segundo o coordenador-geral de Gerenciamento de Desastres da Defesa Civil Nacional, Tiago Molina Schnorr, a população precisa ficar atenta a todas as informações oficiais sobre a previsão do tempo nos próximos dias. Assim, poderão adotar medidas de autoproteção em caso de alertas.

“É fundamental que a população adote algumas medidas de prevenção, como desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. Em caso de enxurrada, coloque documentos e objetos de valor em sacos plásticos. Já em situação de grande perigo confirmado, procure abrigo e evite permanecer ao ar livre”, ressaltou.