Vivo anuncia processo seletivo para três capitais do Brasil

A Vivo anuncia processo seletivo e grandes oportunidades para quem deseja entrar na empresa. As oportunidades do processo seletivo Vivo são para pessoas com deficiência com perfil Tech e Digital para atuação nas áreas de B2B, B2C, Engenharia e Estratégia, Tecnologia da Informação e Novos Negócios.

Vale lembrar que a modalidade de contratação é híbrido, presencial e on-line.

Vagas processo seletivo

Para se candidatar a esta oportunidade, é necessário preencher os seguintes requisitos:

Ensino Médio Completo: Você deve ter concluído o ensino médio. Domínio de Informática: É importante ter conhecimento e habilidades em informática. Pacote Office: Você deve estar familiarizado com o uso do pacote Office, que inclui aplicativos como Word, Excel e PowerPoint. Habilidades em Tecnologia: Ter habilidades em tecnologia é essencial para desempenhar as funções relacionadas à vaga. Experiência Profissional: Ter experiência profissional anterior, especialmente em áreas relacionadas, pode ser considerado um diferencial, mas não é obrigatório. Perfil Consultivo, Analítico, Inquieto, Curioso e Colaborativo: A empresa procura por candidatos que tenham características como ser consultivo, analítico, inquieto, curioso e colaborativo.

Como será o processo seletivo?

O processo seletivo da Vivo para essa vaga seguirá as seguintes etapas:

Triagem de Candidatos: Nesta fase inicial, os currículos e inscrições dos candidatos serão analisados para selecionar os candidatos que atendem aos requisitos mínimos da vaga. Recruiting Week: Os candidatos que passarem pela triagem inicial serão convidados para a “Recruiting Week”, que ocorrerá na última semana de setembro. Nessa etapa, os finalistas terão a oportunidade de interagir com recrutadores e gestores da Vivo. A “Recruiting Week” provavelmente incluirá entrevistas e casos práticos para avaliar as habilidades e competências dos candidatos.

Sobre os benefícios e vagas



O salário oferecido pela Vivo para essa vaga é competitivo e compatível com o mercado, o que é uma vantagem significativa. Além disso, a empresa oferece uma série de benefícios que podem tornar a oferta ainda mais atrativa para os candidatos. Estes benefícios incluem:

Vale-refeição e Vale-transporte: Auxílios importantes para o custo de vida diário e locomoção. Programa de Participação nos Resultados: Uma oportunidade de receber um bônus ou recompensa com base no desempenho da empresa. Planos de Saúde e Odontológico: Benefícios essenciais para cuidar da saúde pessoal e de seus dependentes. Seguro de Vida: Oferece proteção financeira em caso de imprevistos. Day Off de Aniversário: Um dia de folga adicional para celebrar seu aniversário. Smartphone: Pode incluir um smartphone para uso pessoal e profissional. Descontos Especiais: Descontos em serviços de telecomunicações da Vivo. Licença Parental: Benefício importante para funcionários que são pais ou mães.

Sobre a diversidade

O Vivo Diversidade é um programa fundamental para a Vivo, pois demonstra o compromisso da empresa com a promoção da diversidade e inclusão no ambiente de trabalho. Os pilares de Gênero, LGBTI+, Raça e Pessoas com Deficiência abordam aspectos importantes da diversidade e buscam garantir que a cultura da empresa seja verdadeiramente inclusiva e representativa.

Ações afirmativas são um meio eficaz de promover a diversidade, garantindo que grupos sub-representados tenham oportunidades iguais no local de trabalho. Além disso, a discussão contínua sobre diversidade em diferentes fóruns é essencial para manter a conscientização e o comprometimento da empresa com esses valores.

Empresas que valorizam a diversidade tendem a colher benefícios, como maior inovação, satisfação dos funcionários e melhorias na reputação da marca. Portanto, o Vivo Diversidade não apenas contribui para criar um ambiente de trabalho mais inclusivo, mas também fortalece a cultura organizacional da Vivo e seu compromisso com a igualdade de oportunidades para todos os seus colaboradores.

A Jornada Vivo Diversidade é uma iniciativa importante para garantir que as questões relacionadas à diversidade e inclusão sejam abordadas de maneira contínua e eficaz na empresa. Cada mês com um tema específico oferece uma oportunidade valiosa para a Vivo e seus colaboradores explorarem e compreenderem as várias dimensões da diversidade.

O foco em promover a acessibilidade para pessoas com deficiência é particularmente relevante, pois destaca a importância de tornar o ambiente de trabalho e os produtos e serviços da Vivo acessíveis a todos, independentemente de suas habilidades físicas. A live e o workshop planejados para setembro são iniciativas educacionais e de conscientização valiosas que podem ajudar a aumentar a compreensão e o compromisso da alta liderança e de todos os funcionários com a acessibilidade.

Ao integrar a diversidade e a inclusão em sua cultura e práticas organizacionais, a Vivo não apenas cria um ambiente de trabalho mais acolhedor e igualitário, mas também contribui para uma sociedade mais inclusiva em geral. Essas ações demonstram o compromisso contínuo da Vivo em promover a diversidade e a inclusão em todos os aspectos de suas operações. Como se inscrever? Os interessados no processo seletivo Vivo precisam se inscrever no link para participar da semana de recrutamento (Recruiting Week). Os requisitos estão: ensino médio completo, domínio de informática, pacote office e habilidades em tecnologia.