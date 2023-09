VMA Performers 2023: Quem deverá se apresentar este ano na maior noite da MTV?

EUé aquela época do ano em que o MTV Video Music Awards (VMA) aparece, então a excitação está crescendo antes do grande show.

Este é um dos maiores eventos do ano no música indústria, com estrelas como Shakira e Lil Wayne definido para executar.

Prêmio MTV Video Music 2022PA

Quando e onde serão os MTV VMAs 2023?

O 2023 MTV Video Music Awards acontecerá no Prudential Center, que fica em Newark, Nova Jersey.

O MTV VMAs deste ano será na terça-feira, 12 de setembrocom o show começando às 20:00 ET, horário local de Nova Jersey.

Haverá também um pré-show, que começará às 18h30 horário do leste dos EUA.

Como você pode assistir aos MTV VMAs 2023 na TV ou online?

Logicamente, o MTV Video Music Awards será transmitido pela MTV.

Haverá cobertura na MTV, MTV2, CMT e Logo.

Você consegue ingressos para o VMAs?

Embora muitos dos ingressos mais baratos para os VMAs da MTV de 2023 já estejam esgotados, ainda restam alguns.

Você ainda pode encontrar alguns ingressos para o MTV VMA no Vivid Seats, embora esses ingressos custem atualmente 997 dólares.

Qual é a lista completa dos artistas do VMA 2023?

Embora os ingressos sejam caros, os presentes poderão ver muitos artistas musicais diferentes, todos no mesmo palco.

A lista completa de artistas confirmados do MTV VMA 2023 é:

Anitta

Demi Lovato

Diddy

Gato Doja

Karol G.

Kelsea Ballerini

Lil Wayne

Maneskin

Shakira

Crianças perdidas

AMANHÃ X JUNTOS

Além de todos os artistas do VMA 2023 acima que estão agendados para o show principal, NLE Choppa, Sabrina Carpinteiro, Pequeno, Renée Rapp e O aviso também se apresentará no palco estendido ou no pré-show.

Realmente promete ser uma noite épica de música e diversão.