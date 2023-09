VMAs da MTV, chegadas de celebridades antes da noite épica da música

Alguns dos maiores nomes da música começaram a aparecer no MTV VMA deste ano, e temos todas as novidades do tapete rosa.

O Prudential Center em Newark, NJ, parece mais com Hollywood – com grandes estrelas aparecendo como Garanhão Megan Theeque subirá ao palco com cartão b mais tarde naquela noite para apresentar seu novo hit, “Bongos”.

Saweetie estava linda de rosa enquanto entrava no estádio, e o icônico mascote da Lua da MTV até apareceu na festa com uma gravata borboleta estilosa! Demi Lovato dar BTS também bateu no tapete parecendo elegante em preto.

Como você sabe, artistas como Miley Cyrus, Olívia Rodrigo, Taylor Swiftdar Sam Smith estão todos brigando esta noite por uma cobiçada estátua do Moonperson… com muitos deles cobrindo múltiplas categorias.

Tem sido um ano dominado por mulheres no VMA – as indicações de Artista do Ano foram apenas para mulheres, como Beyoncé dar Shakiraenquanto Ed Sheeran é o único cara que busca o prêmio de Melhor Pop… enfrentando cantores como Banco dar Dua Lipa.

Aliás, há 16 faixas na categoria Canção do Verão deste ano, sendo 3 delas do filme “Barbie” – vai entender.

Como informamos, *NSYNC está ganhando a boy band juntos novamente para uma reunião no show de premiação desta noite – 3 membros foram vistos em Nova York nos últimos dias, e JC Chasez foi fotografado andando em um jato particular.

Uma fonte ligada ao grupo nos disse que eles estarão apenas apresentando, e não cantando um de seus sucessos… mas mesmo assim será uma reunião épica.

Falando em performances, o teto provavelmente vai explodir esta noite com pessoas como Gato Doja, Nicki Minaj – também o mestre de cerimônias do evento deste ano – e Måneskin … sem mencionar muitos outros atos musicais à medida que a noite avança.

Também está programado um grande medley em homenagem aos 50 anos do hip-hop – semelhante à grande apresentação no Grammy – com DMCGrande Mestre Flash e os Cinco Furiosos, LL Legal Je mais.