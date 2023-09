Voa Brasil está confirmado mesmo após mudança de ministro

Quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu realizar uma reforma ministerial, uma das suas escolhas chamou atenção. Ele tirou Márcio França (PSB) do Ministério de Portos e Aeroportos, e colocou Sílvio Costa Filho (Progressistas) no seu lugar. A partir deste momento, uma dúvida surgiu: o que aconteceria com o programa Voa Brasil?

O Voa Brasil é um programa social que prevê a concessão de passagens aéreas por apenas R$ 200 por trecho. Esta foi uma das grandes bandeiras do ministro Márcio França desde o início deste ano de 2023. Ele construiu o projeto do zero, junto com as companhias aéreas que atuam no país.

A dúvida em relação a continuidade do Voa Brasil foi potencializada porque o programa não foi lançado até a saída do ministro no final de agosto deste ano. Agora, muitos brasileiros querem saber se o novo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, vai seguir com a ideia do seu antecessor.

Voa Brasil vai continuar

Não há motivos para preocupação. Em entrevista nesta quarta-feira (27), o novo ministro confirmou que vai seguir com o projeto Voa Brasil, idealizado por Márcio França. Para além disso, ele disse que vai tentar aumentar o público alvo que poderá ser atendido pelo projeto de barateamento das passagens, e incluir também os estudantes bolsistas do Prouni.

“Estamos vendo se é possível acrescentar alunos do Prouni, que muitas vezes querem fazer um concurso público em outros estados e não têm como pagar”, falou Costa Filho. A nova proposta ainda não chegou à Casa Civil, segundo informações de bastidores colhidas pelo portal R7.

O Prouni é um programa gerido pelo Ministério da Educação, e que oferece bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação em instituições de ensino privadas. Tais alunos também podem usar estas bolsas para participar de sequenciais de formação específica, também em instituições particulares.

Vale lembrar que inicialmente o plano era fazer com que este programa atendesse apenas os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).



Outra possibilidade de ampliação do programa também está sendo analisada pelo novo ministro. Ele quer fazer com que o Voa Brasil também inclua viagens internacionais, considerando o mesmo público estudantil. “Estamos trabalhando isso também com as companhias”, disse o ministro.

“O aluno de escola pública que quer fazer um curso em Cambridge, em Harvard, não tem condições de fazer. Essa pode ser uma proposta que venha a surgir nesse programa. Estamos trabalhando com as companhias aéreas para fazer um belo programa”, disse Silvio Costa Filho. A ideia inicial do projeto era permitir a liberação da passagem de R$ 200 apenas para as viagens internas.

O ministro também disse que vai seguir a parceria com o Ministério do Turismo para fazer com que cada vez mais pessoas possam viajar para mais regiões do país.

Plano de lançamento

Antes de deixar o cargo de ministro dos Portos e Aeroportos, a promessa do ministro Márcio França era lançar o programa Voa Brasil até o final do mês de agosto deste ano. Mas como se sabe, esta indicação não foi cumprida. Já estamos chegando ao final do mês de setembro, e até agora não há indícios sobre o lançamento.

Agora, a nova previsão do ministro Sílvio Costa Filho é lançar o programa em algum momento até o final deste ano de 2023. Ele vem preferindo não falar em datas.

“A gente está trabalhando no Voa Brasil, tem conversado com o presidente Lula e estamos buscando as companhias aéreas para avaliar um redesenho dele. A gente espera, até o fim do ano, lançar esse programa. Estamos avaliando a possibilidade de criar o Voa Brasil internacional e discutindo também a situação das milhas no Brasil”, disse Silvio Costa Filho.