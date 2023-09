você consegue localizar o animal?

Ilusões de ótica são figuras com objetivo de enganar nossos cérebros para enxergamos algo que não está realmente lá.

Isso se dá, por uma multiplicidade de fatores, por exemplo, como os nossos olhos e cérebros processam informações visuais, a maneira como a luz é refletida, ou até mesmo o jeito como somos preparados para isso.

Mas vale ressaltar que alguns desafios de visão são simples e fáceis de resolver, enquanto outros podem ser bem desafiadores.

Se tratando deste teste, o seu papel é encontrar um urso polar que está escondido na neve. Além disso, o tempo total para isso será de apenas 9 segundos. Está esperando o que? Comece em 3, 2, 1… Inicie!

Ilusão de ótica – urso polar na neve

Como falamos anteriormente, nesta ilusão de ótica, existe um urso polar branco camuflado na neve. Você consegue encontrá-lo? O bom teste de tais modelos é pelo fato de mensurar suas habilidades de observação e concentração.

Se tiver êxito positivo, estará no ranking das pessoas com visão nítida. Lembrando que, o nível deste desafio é avançado, então somente 1% dos usuários conseguem enxergar o animal sem consultar as respostas.



E aí, algo se assemelha com o nariz ou o corpo do urso polar? Se você está tendo muita dificuldade para achar o animal, não se preocupe.

Isso pode significar apenas que seu cérebro está sendo enganado e esse é o intuito das ilusões de ótica.

Solução – encontrando o urso polar

Você encontrou o urso polar camuflado? Se sim, parabéns pela façanha, o top 1 é seu e suas habilidades de observação estão preparadas.

Todavia, se o resultado foi negativo, não se preocupe, você não está sozinho nessa. Continue tentando outros modelos de ilusões de ótica.

Compartilhe com seus colegas de trabalho, amigos e/ou familiares para que também tentem concluir este enigma. Se preferir, criem uma disputa lúdica e saudável.