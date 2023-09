Você consegue ver quem vê seu perfil do Discord? Veja como

Discord é uma das plataformas de mídia social mais populares em todo o mundo. Como resultado, milhões de usuários estão sempre online e prontos para conversar. Embora o Discord tenha sido criado para compartilhar pensamentos entre pessoas que pensam como você, todo o público agora mudou para os jogos. Tornou-se estereotipado que, se você adora jogar, deve estar no Discord. Da mesma forma, se estiver usando o Discord, você pode ter se deparado com a questão: Você consegue ver quem visualiza seu perfil do Discord.

Se você também está pensando em descobrir quem visualiza seu perfil do Discord, você está no lugar certo. Neste guia, falaremos sobre como saber quem visualiza seu perfil no Discord e também discutiremos se isso é possível ou não. Vamos começar.

Discord permite que você veja todos os perfis? Veja como

No Discord, você primeiro precisa entrar em um servidor e depois começar a conversar com pessoas de todo o mundo. Ao conversar, você também pode se tornar amigo deles e ver seus perfis. Você pode visualizar um número ilimitado de perfis.

Você consegue ver quem vê seu perfil do Discord?

No momento, não é possível ver quem visualiza seu perfil do Discord. Embora alguns relatórios afirmem que há uma opção em seu perfil do Discord que permite desbloquear visualizações recentes do perfil, em nosso caso, descobrimos que é simplesmente uma farsa e nada mais.

Como você pode ver na imagem acima, a imagem foi obtida no Reddit. Alguns usuários afirmam que o Discord adicionou suporte para mostrar quantas pessoas visualizaram seu Discord, permitindo que você saiba quem visualiza seu perfil. Mas, novamente, o Discord é outra plataforma de mídia social que espalha muitos rumores e mais da metade é falsa.

O Discord tem uma política de privacidade rigorosa e outras questões de segurança que está tratando com muita eficiência. Enquanto você visualiza o perfil de alguém, você não pode saber quem visualizou o seu.

O Discord também oferece a opção de bloquear seu perfil de pessoas ou visitantes desconhecidos. Existem também configurações familiares que permitem que seu perfil seja visualizado apenas por seus familiares.

Como visualizar o perfil de discórdia de alguém 2023?

O Discord funciona principalmente com a ajuda de servidores. E é importante lembrar que você não pode conversar em todos os servidores. Existem canais de rede específicos integrados que permitem que você fale com outros membros do grupo; somente lá você pode ver o perfil do Discord de alguém.

Basta clicar na foto do perfil, muitas vezes chamada de DP, e então você poderá ver todas as informações que essa pessoa colocou, seja a data de nascimento ou o local de residência. Se você não for amigo deles, não poderá ver seus endereços de e-mail.

Mesmo que você não seja amigo, você pode visualizar vários perfis. Da mesma forma, se alguém visualizar seu perfil, você não poderá reconhecer isso.

Como encontrar o perfil de alguém no Discord?

Se quiser encontrar o perfil de alguém no Discord, você pode fazer isso acessando discord.id site e inserindo o nome dessa pessoa. Agora você verá uma lista de todas as pessoas com o mesmo nome. Você tem que reconhecer seu amigo dessa lista. De qualquer forma, se o seu amigo compartilhar a identidade com você, vocês poderão se tornar amigos.

Mas discord.id é um site de terceiros. Se você não se sentir confortável ou não quiser usar isso, você também pode usar a ferramenta de pesquisa integrada padrão. Esta ferramenta também é extremamente útil e pode encontrar quem você procura.

Basta clicar no botão de pesquisa na parte superior e digitar o nome da pessoa que você está procurando. Agora você verá a lista de todas as pessoas com o mesmo nome. Refine sua pesquisa olhando a foto do perfil e você deverá encontrar sua pessoa.

O Discord notifica sobre visualizações de perfil?

Como já foi dito, não existe nenhum recurso no Discord que permita aos usuários mostrar quem visualizou seu perfil. Da mesma forma, se você não consegue ver quem visualizou seu perfil, como pode esperar que outra pessoa seja notificada quando você visualizar o perfil dela?

Com isso, você pode visualizar quantos perfis no Discord desejar e ficar tranquilo porque a pessoa não vai perceber isso.

Como visualizar o perfil do Discord anonimamente?

Se você ainda está lendo este guia, você deve estar ciente de que o Discord não notifica os usuários sobre quem visualizou seu perfil. Como resultado, não importa qual perfil você visualiza ou bloqueia, e a pessoa não consegue identificar quem visualizou seu perfil porque esse recurso simplesmente não está disponível.

Lembre-se, no momento em que este artigo foi escrito, uma plataforma de mídia social profissional, apenas o LinkedIn permite que você descubra quem visualizou seu perfil, mas isso pode ser editado novamente usando as configurações de privacidade. No entanto, isso só é possível no LinkedIn

Além disso, isso é pssosibel no TrueCaller. Mas essa é uma história completamente diferente. Não há como descobrir quem visualiza seu perfil no Discord.

Aplicativo de terceiros que permite conhecer visualizações de perfil

Chegou ao nosso conhecimento que existem muitos aplicativos de terceiros que atraem pessoas simplesmente dizendo que podem desbloquear quem visualizou seu perfil do Discord. Da mesma forma, alguns aplicativos de terceiros também promovem a possibilidade de desbloquear as mensagens ou fluxos de seus amigos que eles estão seguindo.

Novamente, tudo isso é uma farsa. É ridículo como os sites estão enganando as pessoas, fazendo-as compartilhar seus IDs, senhas e outros enfeites, apenas para informar sobre o que essas pessoas estão enviando mensagens de texto.

Honestamente, não é de todo possível. Se fosse possível, mesmo com uma brecha no software, o Discord já o teria corrigido anos atrás. Se você escolher esta opção, tudo o que restará é uma conta Discord hackeada depois de fazer toneladas de pesquisas e baixar aplicativos de spam.

O resultado final

Bem, isso é tudo que temos aqui sobre como você pode descobrir quem visualiza seu perfil no Discord. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Agora você sabe que não pode saber quem vê seu perfil no Discord. Se você ainda tiver alguma dúvida ou dúvida, comente abaixo. Além disso, informe-nos se encontrar algum outro aplicativo ou site de terceiros que prometa informar quem visualizou seu perfil.

LEIA TAMBÉM: