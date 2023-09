VOCÊ PRECISA LER! 9 livros para EMPREENDEDORES

A leitura é fundamental, especialmente para quem quer empreender, então, listamos nove livros para empreendedores que você precisa conhecer. Afinal, eles vão transformar a maneira como age e vão fornecer os melhores insights para suas ações.

Vale lembrar que o mundo do empreendedorismo é muito dinâmico, portanto, é preciso estar preparado. Não há forma melhor de se preparar do que obtendo conhecimento por todos os meios e, entre eles, os livros não podem faltar.

Os conhecimentos dessas obras preparam você para se destacar em um cenário competitivo e que está em constante transformação. Então, use a leitura como fonte para se aprimorar.

1 – Pai Rico, Pai Pobre está entre os livros para empreendedores

A obra de Robert Kiyosaki é um clássico best-seller e oferece ao público uma perspectiva única sobre finanças pessoais e o mundo dos investimentos. Assim, o autor argumenta sobre educação financeira e como obter o sucesso não apenas nos negócios, mas também na vida.

Kiyosaki compartilha no livro lições valiosas sobre como pensar de forma diferente do dinheiro e como fazer com que ele trabalhe por você. Ou seja, ensinamentos que toda pessoa deseja obter.

2 – A Startup Enxuta de Eric Ries

O segundo entre os livros para empreendedores é de Eric Ries e é uma leitura quase obrigatória para quem deseja criar negócios que sejam inovadores e escaláveis. Isso porque, o autor apresenta a metodologia Lean Startup.

Essa metodologia se concentra na construção de produtos tendo como base o feedback do cliente e a intenção rápida. Portanto, essa abordagem revolucionária ajuda a diminuir e evitar o desperdício de recursos e aumenta as chances de sucesso.



3 – Mindset: A Nova Psicologia do Sucesso está entre os livros para empreendedores

A obra da psicóloga Carol S. Dweck explora a importância do mindset, ou seja, a mentalidade, na realização profissional e pessoal. Dessa forma, ela argumenta que ter a visão de crescimento é o que vai fazer com que se obtenha o sucesso desejado.

Carol reforça que é preciso ter uma mentalidade de crescimento em oposição a fixa, porque ela é crucial para enfrentar desafios e aprender com os fracassos. Aliás, isso é algo que todo empreendedor deve aprender.

4 – A Arte da Guerra de Sun Tzu

Sem dúvidas você já ouviu falar sobre esse grande clássico. Então, ele aborda uma estratégia militar, mas que oferece insights profundos sobre como vencer as batalhas, em todos os âmbitos, seja na guerra ou nos negócios.

Os princípios apresentados por Sun Tzu são aplicáveis em todo o mundo empresarial, por exemplo, a importância de ter uma estratégia sólida, bem como, um planejamento. Além disso, reforça sobre a necessidade da adaptação em diversas etapas da vida.

5 – O Ponto da Virada está entre os livros para empreendedores

A obra de Malcolm Gladwell explora um conceito muito buscado, que é o ponto da virada. Ou seja, é o momento em que pequenas mudanças causam grandes transformações em todos os âmbitos da sua vida, como a profissional.

Com esta leitura, os empreendedores aprendem como identificar e aproveitar os momentos cruciais para impulsionar os seus negócios com foco no sucesso. Assim, não perdem a chance de evoluir.

6 – O Poder do Hábito de Charles Duhigg

Entre um dos livros para empreendedores mais vendidos do mundo, Charles Duhigg apresenta o poder do hábito para fazer com que o sucesso seja real. Então, o autor explora métodos e ações que podem fazer com que sua produtividade aumente.

É uma das leituras mais essenciais para quem está buscando ter hábitos de sucesso que vão fazer com que seu negócio prospere.

7 – Rápido e Devagar: Duas Formas de Pensar está entre os livros para empreendedores

Quase encerrando a lista temos a obra de Daniel Kahneman, um renomado psicólogo que explora todo o conceito da mente humana e como ela pode afetar as nossas decisões e desejos.

Os empreendedores devem fazer essa leitura para aprender a identificar novos vieses cognitivos e ainda entender como podem tomar decisões de forma mais racional e assertiva.

8 – Os Inovadores de Walter Isaacson

A penúltima obra entre os livros para empreendedores mergulha na mente e vida de grandes visionários, como é o caso de Steve Jobs e Ada Lovelace, inspirações para muitas pessoas que empreendem.

Durante o livro você vai entender a importância da criatividade e da resiliência no mundo dos negócios. Além disso, pode conhecer um pouco mais sobre as mentes desses grandes visionários.

9 – A Estratégia do Oceano Azul está entre os livros para empreendedores

Por fim, os empreendedores devem conhecer a obra de W. Chan Kim e Renée Mauborgne. Isso porque, esse livro desafia a ideia de competição tradicional no mercado, assim, argumentando que é possível criar oceanos azuis.

De modo geral, são novos espaços e que não são tão saturados como alguns dos mercados. Ainda, os autores apresentam um framework prático para a criação de estratégias de negócios inovadores e que podem ter muito sucesso.