Você sabe o que estudar no Concurso da Polícia Civil?

O concurso da Polícia Civil é um dos mais esperados pelos concurseiros. O certame do momento é para o estado de São Paulo.

Com edital na praça, saiba o que estudar para seleção. Veja!

As disciplinas dependem de cada cargo. Veja a seguir as matérias de cada área:

Os aprovados receberão salários entre R$ 5.879,68 a R$ 15.037,99, conforme a função escolhida. O concurso oferta 3.500 vagas para os cargos de Investigador, Escrivão, Médico Legista, Perito Criminal e Delegado

Os interessados poderão se inscrever entre 11 de setembro e 10 de outubro, no site da banca organizadora, Fundação Vunesp, ao custo de R$ 113,06.

Já as provas terão duas datas, s 26 de novembro e 03 de dezembro deste ano.

Veja as fases do concurso:

Mais um concurso da Polícia Civil pode sair em breve. Desta vez, o edital trata-se do estado de Minas Gerais. Quando sai o certame?

O concurso está em planejamento. Além disso, haverá contratação de excedentes ainda este ano. Os esclarecimentos são do delegado-geral, Joaquim Francisco Neto e Silva, após reunião com o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Minas Gerais (Sindepominas) e com a Associação dos Delegados da PC MG (ADEPOL MG).

Vagas concurso da Polícia Civil

A expectativa é que sejam realizadas 2.500 contratações entre excedentes e novos profissionais. O delegado ainda deixou claro que o quantitativo esperado é em torno de quatro anos.

Há ainda a possibilidade de realização de certames de fora periódica. Mateus Simões, vice-governador do estado, declarou que há propostas de mais concursos em Minas Gerais.

No que se trata da polícia civil vale deixar claro que os últimos concursos ainda estão válidos.

Portanto, a ideia do governo é convocar os excedentes à medida que novas oportunidades surgirem, seja por conta de aposentadorias, falecimentos ou desligamentos de servidores. Sobre o assunto, pontuou:

“A opção da Polícia Civil é ir nomeando excedentes à medida que as vagas abrirem. Hoje, em virtude da Lei de Responsabilidade Fiscal, não podemos nomear mais servidores do que tínhamos em 2015. Nós nomeamos, no último concurso, tudo que podíamos. Agora dependo de vacâncias”, afirmou o vice-governador.

Atribuições dos cargos deste concurso da Polícia Civil

Veja as atribuições de cada cargo, segundo o edital deste concurso da Polícia Civil:

Delegado

Presidir a investigação criminal de acordo com seu livre convencimento técnico-jurídico, com isenção e imparcialidade;

Decidir sobre o indiciamento, desde que seja realizado por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias;

Requisitar a realização de exames periciais, informações, cadastros, documentos e dados, bem como colher provas e praticar os demais atos necessários à adequada apuração de infração penal e do ato infracional, observados os limites legais;

Decidir sobre a lavratura do auto de prisão em flagrante;

Investigador

Cumprir e formalizar diligências policiais, mandados e outras determinações do Delegado de Polícia competente;

Obter elementos para a identificação antropológica de pessoas, no que se refere às características sociais e culturais que compõem a vida pregressa e o perfil do submetido à investigação criminal;

Colher as impressões digitais para fins de identificação civil e criminal, inclusive de cadáveres, para a realização do exame datiloscópico;

Desenvolver as ações necessárias para a segurança das investigações, inclusive a custódia provisória de pessoas no curso dos procedimentos policiais, até o seu recolhimento na unidade responsável pela guarda penitenciária;

Perito Criminal

Realizar exames e análises, no âmbito da criminalística, relacionados à física, química, biologia legal e demais áreas do conhecimento científico e tecnológico;

Analisar documentos, objetos e locais de crime de qualquer natureza para apurar evidências ou colher vestígios, ou em laboratórios, visando a fornecer elementos esclarecedores para a instrução de inquérito policial, procedimentos administrativos ou processos judiciais criminais;

Emitir laudos periciais para determinação da identificação criminal por meio da datiloscopia, quiroscopia, podoscopia ou outras técnicas, com a finalidade de instruir procedimentos e formar elementos indicativos de autoria de infrações penais.

Médico Legista

Realizar exames macroscópicos, microscópicos e de laboratório, em cadáveres e em vivos, para subsidiar a determinação da “causa mortis” ou da natureza de lesões;

Efetuar exames e análises pertinentes à identificação antropológica de natureza biológica, no âmbito da medicina legal;

O diagnóstico, a avaliação e a constatação da situação de pessoa submetida a efeito de substância de qualquer espécie, além da avaliação do seu estado psíquico e psiquiátrico que vise ao esclarecimento que possa subsidiar a instrução de inquérito policial, procedimentos administrativos ou processos judiciais criminais.

Analista

Executar políticas de magistério, de saúde e psicossocial compatíveis com a respectiva formação em nível superior de escolaridade;

Executar atividades nas áreas contábil, jurídica, estatística, tecnológica, biblioteconômica, de cerimonial, relações públicas, informação, comunicação, gestão, logística, educação, saúde e psicossocial, de identificação civil, registro e licenciamento de veículo automotor e habilitação do condutor.

Técnico Assistente

Executar tarefas de apoio técnico, administrativo e logístico compatíveis com o nível intermediário de escolaridade, em particular o gerenciamento de atividades de apoio logístico em órgãos e unidades da Polícia Civil;

Prestar serviços e executar atividades de apoio administrativo e logístico, relativos ao exercício das competências legais do respectivo órgão ou unidade, fazendo uso de equipamentos e recursos disponíveis para a consecução dessas atividades.

