‘Você tem que querer’: profissionais reagem à vitória de Cody Brundage por desqualificação no UFC Vegas 79

Cody Brundage precisava muito de uma vitória depois de perder três consecutivas no UFC Vegas 79 – e embora tenha conseguido isso, certamente não foi a maneira como ele planejou.

Brundage enfrentou Jacob Malkoun em luta preliminar no card de sábado, no UFC APEX, em Las Vegas. Os dois lutadores tiveram algumas dificuldades divertidas no início, mas Malkoun acabou em posição dominante e colocou Brundage em apuros no primeiro round, superando Brundage por 28-2 no processo. Mas depois de muitos tiros na nuca, a ação foi interrompida e Brundage disse que não conseguiu continuar, levando à vitória por desqualificação no primeiro assalto para o lutador do Factory X.

Embora alguns lutadores parecessem simpáticos, outros não. Confira como os profissionais do UFC reagiram ao final estranho da luta.

Ele caiu na nuca o round inteiro!!! – Colina Jamahal (@JamahalH) 23 de setembro de 2023

Droga, e esse nem foi o único tiro na nuca dado por aquele cara #Sujo -Vinc Pichel (@FromHellPichel) 23 de setembro de 2023