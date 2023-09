Você vive só para pagar contas? Descubra!

Será que você vive só para pagar contas? Equilibrar as finanças pessoais adequadamente é um desafio para grande parte das pessoas. Nesse sentido, muitas delas tem dificuldade em quitar suas dívidas e ter uma reserva de valor, por exemplo.

Assim sendo, quando chega o 5º dia útil do mês e o seu salário cai, todo o seu dinheiro já está destinado a contas? Se você está passando por esse tipo de problema, preste atenção nas informações a seguir.

Será que você vive só para pagar contas?

Para responder a essa pergunta, é preciso analisar alguns aspectos importantes. Em primeiro lugar, vale aquela pergunta: você trabalha para viver, ou vive para trabalhar? Seja por meio de um emprego fixo, ou de forma autônoma, para obter renda é preciso vender seus produtos ou serviços. E aí entra a questão: o dinheiro que você obtém dessa forma é o suficiente?

Além disso, para ganhar dinheiro, você também precisa dedicar seu tempo ao trabalho. Ou, se preferir, vendê-lo. E aqui entra uma questão interessante. Grande parcela da população do país dedica grande parte de seu tempo para o trabalho e o recebimento de dinheiro.

No entanto, o tempo que sobra fora desse aspecto é destinado para várias finalidades, inclusive o gasto do dinheiro ganho. Por outro lado, apenas uma minoria investe tempo em aprender a organizar suas finanças, planejar e controlar os seus gastos. E se não estiver nessa categoria, é provável que você vive só para pagar contas.

Como sair do ciclo de gastos e desperdício

Identificar esse tipo de problema é um ótimo primeiro passo se você vive só para pagar contas. Dessa forma, estará saindo de uma estatística assustadora. Hoje cerca de 79% da população brasileira está endividada, e consequentemente vive só para pagar contas.



Além disso, apenas 2% investe seu dinheiro para obter retorno financeiro. Esse recurso, aliás, é capaz de garantir um futuro muito mais tranquilo com relação as suas finanças. Isso porque, para grande parte dos brasileiros, a aposentadoria disponibilizada pelo INSS é insuficiente para viver e pagar as contas de forma confortável.

Mas existem algumas formas de você contornar esse problema e sair do ciclo de endividamento e pagamento de contas. Para isso, é preciso prestar atenção para onde vai o seu dinheiro, fazer um planejamento detalhado. E claro, ter disciplina e controle.

Se você vive só para pagar contas, é hora de agir

Se ao ler esse texto, você descobriu que vive só para pagar contas, fique tranquilo. Abaixo há uma série de medidas que podem te ajudar a escapar desse problema:

Primeiro, avalie todos os seus ganhos e gastos e entenda o ciclo de funcionamento de seu dinheiro;

Estabeleça metas de curto, médio e longo prazo para quitar suas dívidas e começar a equilibrar suas finanças;

Além disso, defina orçamentos específicos para despesas pessoais e procure destinar uma parte de seu dinheiro para investir e guardar;

Por fim, controle todos esses aspectos com máxima sabedoria, sempre de olho em seu desempenho.

Ao seguir esses passos, com certeza sua vida vai melhorar. Se você vive só para pagar contas, experimente dar o primeiro passo rumo à sua liberdade financeira e aproveite seus benefícios.