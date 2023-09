Von Wagner acaba no hospital após ataque brutal de Bron Breakker

Aembora Disjuntor de Fonte lutou para derrotar De Wagner sobre WWE NXT na noite de terça-feira, não foi o suficiente para negar-lhe a vitória. No entanto, foi o que aconteceu depois do jogo que deixou todos comentando.

Em uma luta sem desqualificação na terça-feira Disjuntor atacado impiedosamente Vagnerque teve de ser retirado da maca e levado a um hospital local com o que pareciam ser ferimentos graves.

Tudo aconteceu logo após a partida, depois Disjuntor de Fonte agarrou os degraus do anel de metal. Depois de colocar Vagnercom a cabeça no outro aparelho, ele os bateu no chão.

Foi então que a transmissão da WWE foi interrompida, com o show terminando aí.

Von Wagner foi retirado da WWE NXT

Após o final do show, a WWE emitiu um comunicado sobre De Wagnercondição médica.

“De Wagner está sendo levado a um hospital local para avaliação e forneceremos uma atualização quando disponível”, escreveu a WWE nas redes sociais.

Esta mensagem foi acompanhada por um vídeo mostrando De Wagner em uma maca. Ele podia ser visto sangrando na cabeça enquanto era escoltado por Shawn Michaels.