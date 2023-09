Voo da Delta Airlines cancelado devido à diarreia do passageiro

AVoo da Delta Airlines cobrindo a rota Atlanta – Barcelona teve que dar meia-volta em seu ponto de partida na sexta-feira, 2 de setembro de 2023 devido à diarreia de um passageiro.

O avião, um Airbus A350-900, decolou do Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson Atlanta, em Atlanta, às 10h30, mas após cerca de 30 minutos de voo, o piloto informou à torre de controle que um passageiro estava com diarreia na cabine, chamando a situação de “risco biológico” e solicitou permissão para retornar a Atlanta.

O avião pousou em Atlanta às 11h15. Os passageiros foram desembarcados e o avião foi desinfetado. A companhia aérea não forneceu informações sobre a identidade ou estado de saúde do passageiro.

Outros acontecimentos bizarros que obrigaram ao cancelamento de voos

Um passageiro jogou um ursinho de pelúcia pela janela do avião. O incidente ocorreu em um voo da United Airlines na rota Chicago-Denver. O passageiro, que viajava com o filho, jogou o ursinho pela janela na tentativa de fazê-lo voar. O ursinho bateu na asa do avião, causando danos à fuselagem. O voo teve que ser cancelado e os passageiros foram redirecionados para outros voos.

Um passageiro tentou abrir a porta do avião durante o voo. O incidente ocorreu em um voo da British Airways na rota Londres-Nova York. O passageiro, que estava sob efeito de álcool, tentou abrir a porta da aeronave durante o vôo. A tripulação conseguiu detê-lo e o voo conseguiu pousar com segurança. O passageiro foi detido pela polícia ao chegar a Nova York.

Um passageiro ficou nu no avião. O incidente ocorreu em um voo da JetBlue Airways de Fort Lauderdale para Nova York. O passageiro, que estava sob efeito de drogas, ficou nu no avião. A tripulação conseguiu cobri-lo com um cobertor e o voo conseguiu pousar com segurança. O passageiro foi preso pela polícia ao chegar em Nova York.

Um passageiro começou a cantar a plenos pulmões. O incidente ocorreu em um voo da Spirit Airlines na rota Miami-Nova York. O passageiro, que estava animado por voar, começou a cantar a plenos pulmões. A tripulação pediu ao passageiro que se acalmasse, mas ele recusou. O voo teve que ser cancelado e os passageiros foram redirecionados para outros voos.