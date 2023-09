Vulcabras ABRE CARGOS para diversos setores; Saiba mais!

A Vulcabras, empresa brasileira que atua no setor calçadista desde 1952, gestora de marcas de artigos esportivos do país (Mizuno, Olympikus e Under Armour), está contratando novas pessoas para preencher sua equipe. Isto é, vale a pena conferir a lista de oportunidades listadas abaixo:

Analista de DP – Parobé – RS – Efetivo;

Analista de Planejamento de Materiais – Parobé – RS – Efetivo;

Auxiliar Administrativo – Parobé – RS – Efetivo;

Auxiliar de Planejamento de Materiais – Parobé – RS – Efetivo;

Banco de talentos – Brasil – Banco de Talentos;

Engenheiro (a) de Segurança do Trabalho – Itapetinga – BA – Efetivo;

Técnico (a) de Segurança do Trabalho – Itapetinga – BA – Efetivo.

Mais sobre a Vulcabras

Sobre a Vulcabras, é interessante frisar que a empresa conta com marcas esportivas que levam tecnologia e inovação para todos os perfis de atleta. Com a Olympikus, oferece tecnologia esportiva com o melhor custo-benefício. Com a Under Armour, terceira maior marca multiesportiva do mundo, oferece um ecossistema de produtos esportivos para toda a jornada do atleta. Já com a Mizuno, iniciantes ou profissionais de corrida terão o produto de que precisam para performar ainda mais.

Ao todo, são mais de 17 mil colaboradores trabalhando para proporcionar a prática do esporte para todos os brasileiros e contribuir para o desenvolvimento do país. Investe milhões para termos as mais inovadoras tecnologias de desenvolvimento e produção de materiais esportivos do mundo. Por fim, apoia o esporte brasileiro e hoje patrocinamos grandes eventos e atletas nacionais.

Como efetivar a sua inscrição em uma das vagas?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa acessar a página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

