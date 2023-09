We Race As One, a política antidiscriminação e anti-racismo da F1: Helmut Marko deve ser investigado?

Fórmula 1 tem tomado medidas na luta contra o racismo e a discriminação, liderada por Lewis hamiltoncampanha ‘We Race As One’, há anos.

F1A política de tolerância zero foi lançada em 2020, com os pilotos a aderirem vestindo uma t-shirt com os dizeres “Acabar com o Racismo” e ajoelhando-se antes de cada corrida.

Parte da campanha incluiu até o uso do arco-íris nos monolugares das equipes como um símbolo para unir as comunidades. No entanto, isto foi removido em 2021 com o argumento de que deveriam focar na sustentabilidade, diversidade e igualdade.

“Eu pessoalmente experimentei racismo em minha vida e vi minha família ou amigos passando pelo mesmo, e falo de coração quando apelo por essa mudança”, afirmou Hamilton em 2020.

A discriminação de Helmut Marko contra Sergio Perez?

Três anos após o lançamento de ‘We Race As One’, Helmut Marco criou polêmica ao ser acusado de usar palavras discriminatórias contra Sérgio Perez.

“Checo é sul-americano e por isso sua cabeça não está tão concentrada quanto Max Verstappen‘s ou como Sebastián Vettel era”, ele mencionou em entrevista ao Sport & Talk da Servus TV.

Suas palavras discriminatórias contra o motorista de Guadalajara por causa de suas raízes continuaram horas depois e, quando teve a oportunidade de se desculpar, Marko colocou lenha na fogueira.

“Não quis dizer isso, quis dizer que um mexicano tem uma mentalidade diferente de um alemão ou de um holandês”, disse ele à OE24 Sports.

Investigação contra Helmut Marko?

Seguindo as palavras do conselheiro da Red Bull, o silêncio de Fórmula 1a FIA ou a equipe, foi questionado por alguns que acham que deveriam condenar suas declarações.

A hashtag ‘We Race As One’ apareceu mais uma vez nas redes sociais. No entanto, no momento, nenhuma palavra sobre qualquer tipo de investigação surgiu.

Deve-se notar que a FIA já impôs duras sanções contra pessoas culpadas de “racismo ou discriminação”, como Nelson Piquet em 2021 após seus comentários sobre Hamilton.

A Red Bull teve seu próprio caso com Júri Vipsum piloto reserva que fez um comentário depreciativo durante uma transmissão do Twitch, o que resultou na rescisão do contrato da equipe.