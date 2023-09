Webjump ABRE VAGAS para Analista, Desenvolvedor e mais!

A Webjump, empresa que é a única Adobe Gold Partner brasileira com selo Specialized Commerce na América Latina e referência global em soluções tecnológicas e UX/UI Design para e-commerce B2C e B2B, está com ótimas vagas de emprego disponíveis. Isto é, antes mesmo de ler mais sobre a empresa, veja quais são os cargos:

Analista de Testes de Software (Pleno) – Santo Amaro – SP e Remoto – Efetivo;

Analista de Testes de Software (QA) – Santo Amaro – SP e Remoto – Efetivo;

Desenvolvedor (a) Front-end – Santo Amaro – SP e Remoto – Efetivo;

Product Designer Pleno – Santo Amaro – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Squad Leader (Júnior) – Santo Amaro – SP e Remoto – Efetivo;

Líder de Equipe (Pleno) – Santo Amaro – SP e Remoto – Efetivo.

Mais sobre a Webjump

Sobre a Webjump, podemos frisar que trata-se de uma empresa 100% remota, que acredita que cuidando do bem estar dos seus colaboradores, encoraja a diversidade e comunicação empática. Assim, contribui para um mundo melhor com mais respeito pelas diferenças. Ao mesmo tempo, seu time atinge melhores resultados trabalhando em um ambiente colaborativo e estimulante.

Por meio de sua metodologia ágil, proporciona a transformação digital para empresas líderes de mercado prezando por qualidade, transparência e comunicação assertiva em todas as fases dos projetos desenvolvidos. A empresa destaca-se na busca incessante pela excelência – uma filosofia colocada em prática há mais de quinze anos.

Como se inscrever em uma das oportunidades?

Como a lista de vagas está acima, a candidatura ocorre de forma fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

