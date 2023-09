WGA avalia a ‘melhor e última oferta’ da AMPTP em meio a negociações de greve em andamento

Diz-se que a última ronda de negociações entre a WGA e a AMPTP terminará em breve… com um acordo para acabar com a greve ou com um sinal para atacar novamente os piquetes.

Basicamente, o WGA tem que ler todas as letras miúdas agora e garantir que eles estejam de acordo com os termos que os chefes do estúdio estão oferecendo… e parece que o diabo está nos detalhes, enquanto os advogados se debruçam sobre a papelada e voltam e juntamente com os dirigentes sindicais – que, claro, falam em nome de inúmeros indivíduos que estão actualmente em greve de Leste a Oeste.