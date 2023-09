WhatsApp AMEAÇADO? Veja o que COMPROMETE a segurança das mensagens no app

Há algum tempo, as pessoas têm demonstrado grande inquietação em relação à segurança do WhatsApp. Sua característica distintiva é a sua encriptação ponta a ponta nas mensagens transmitidas e recebidas.

No entanto, devido a modificações nas regulamentações da União Europeia, outros programas poderão examinar as mensagens no WhatsApp. Assim, o que isso impactará nas conversas do Brasil?

Vulnerabilidade do WhatsApp

O mensageiro não ficará vulnerável exatamente. Isso porque as mudanças dizem respeito à incorporação da Lei de Mercado Digital, estabelecida pela União Europeia. O objetivo dessa legislação é evitar que certas empresas, como Microsoft, Meta, Apple e Google, se tornem “empresas custodiantes” de seus usuários, criando condições de competição desleal com outros concorrentes.

Portanto, essa normativa obriga essas empresas a proporcionarem oportunidades para que seus usuários também possam acessar os serviços de outras empresas do setor. Ademais, deve haver também a possibilidade de existirem lojas de aplicativos alternativas, não limitadas aos aplicativos nativos dos dispositivos. Como resultado, Microsoft e Meta já anunciaram a intenção de criar suas próprias lojas de aplicativos.

Muitos estão preocupados com a possibilidade de o aplicativo ficar vulnerável, dado que a segurança de ponta a ponta é uma das marcas registradas do WhatsApp. Com essa nova lei, o processo será modificado.

Por exemplo, a nova legislação visa permitir que os usuários do Telegram se comuniquem com os usuários do WhatsApp sem a necessidade de ter uma conta em ambos os aplicativos. A Meta tem um prazo de seis meses para se adaptar às novas regras estabelecidas pela União Europeia. É importante observar que ainda não está claro se essas funcionalidades serão expandidas para países fora da União Europeia.

Como isso funcionará na prática?

Na prática, esse recurso é conhecido como “Third-Party Chats” e promete revolucionar a forma como nos comunicamos. É uma funcionalidade exclusiva que oferece aos usuários uma ampla gama de opções de comunicação entre diferentes aplicativos de mensagens.



No entanto, essa função ainda está em desenvolvimento e não está disponível para todos os usuários. A ideia é permitir a interação entre diferentes aplicativos de mensagens, não se limitando aos instalados no dispositivo.

Isso significa que será possível trocar mensagens entre aplicativos como Telegram ou Signal e entrar em contato diretamente com os usuários do WhatsApp. Embora seja uma adição interessante para os usuários, a preocupação principal é a segurança em torno dessas mudanças.

Portanto, é um desafio significativo que a Meta precisa superar para se adequar às normas da União Europeia. Assim, ao mesmo tempo, oferecer aos seus usuários uma garantia adicional de segurança.

WhatsApp tem nova formatação de textos

O WhatsApp representa um dos aplicativos de mensagens mais amplamente utilizados em todo o mundo. Por meio de sua plataforma, é viável encaminhar mensagens a indivíduos em qualquer região do globo, desde que possuam acesso à internet e uma conta no aplicativo.

Este serviço é notável por sua adaptabilidade e, nesse contexto, a Meta está determinada a introduzir inovações significativas. Dessa forma, a empresa pode proporcionar aos usuários funcionalidades exclusivas para formatar textos no mensageiro.

Meta anuncia ferramenta nova do mensageiro

A Meta anunciou uma nova adição ao WhatsApp. Desde sua concepção, o WhatsApp teve como principal objetivo permitir o envio e recebimento de mensagens de texto de forma rápida. No entanto, ao longo do tempo, o aplicativo se expandiu e passou a permitir o envio de outros tipos de mídia, como áudios e vídeos.

Apesar dessas adições, o foco principal do WhatsApp ainda é o texto, mas tem havido uma falta significativa de opções de formatação de texto no aplicativo. Mesmo que algumas opções existam, muitos usuários não estão cientes delas.

Para abordar essa necessidade, a Meta anunciou que nos próximos meses lançará ferramentas simples e diretas para a formatação de textos no aplicativo. Isso proporcionará aos usuários uma ampla gama de opções de personalização de texto de maneira mais acessível.

Com essa nova ferramenta, será possível formatar textos de maneira muito mais simples. Então, não terá mais a necessidade de utilizar “códigos” ou técnicas complexas, como negrito ou itálico, tornando a experiência de formatação de texto mais acessível para todos.

As atualizações recentes do app

De acordo com as informações divulgadas pelo popular site WaBetaInfo, é esperado que essas atualizações cheguem ainda neste ano de 2023. A Meta está se esforçando para aprimorar a experiência dos usuários, tornando o aplicativo mais conveniente e funcional.

Códigos – Uma das atualizações incluirá a implementação de um bloco de códigos no WhatsApp. Isso facilitará o compartilhamento de códigos e informações entre programadores e profissionais da área, tornando o cotidiano de ambos, mais prático;

Citação – Também será possível criar citações dentro do app, permitindo destacar frases ou palavras no texto. Isso pode ser útil para enfatizar informações importantes durante as conversas;

Lista numerada – Uma funcionalidade que costumava ser realizada manualmente agora poderá ser feita automaticamente. O WhatsApp incorporará uma lista numerada de itens, o que tornará mais fácil o envio de informações por meio do aplicativo.

A Meta está empenhada em proporcionar aos usuários a melhor experiência possível, implementando medidas de privacidade, segurança e personalização no aplicativo. É importante ficar atento à guia de tecnologia para obter todos os detalhes sobre as inovações tecnológicas que forem lançadas.