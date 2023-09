WhatsApp anuncia lançamento global de Canais

A funcionalidade de Canais deve chegar em breve para os usuários brasileiros. Hoje, a empresa anunciou que está lançando os Canais para mais de 150 países a fim de possibilitar que as pessoas recebam atualizações e informações com privacidade. Elas podem seguir milhares de organizações, equipes esportivas, artistas e formadores de opinião diretamente no WhatsApp, a exemplo do que é feito hoje no Instagram.

Por meio desse recurso, o objetivo é criar o serviço de transmissão com o maior nível de privacidade. Os Canais ficam separados das conversas e quem o usuário escolhe seguir não fica visível para outros seguidores. Além disso, as informações pessoais de administradores e seguidores são protegidas.

LEIA MAIS: Whatsapp: saiba como recuperar mensagens apagadas do aplicativo

A funcionalidade já estava disponível em dez países e agora, com a expansão para o mundo todo, novas atualizações serão implementadas:

Diretório aprimorado: agora você pode encontrar canais para seguir que são filtrados automaticamente com base no seu país. Também é possível ver canais novos, mais ativos e populares com base no número de seguidores.

Reações: você pode reagir usando emojis para dar feedback e ver o número total de reações. Os seguidores não verão como você reagiu.

Edição: em breve, os administradores poderão fazer alterações nas Atualizações por até 30 dias. Após esse período, elas serão automaticamente excluídas dos nossos servidores.

Encaminhamento: sempre que você encaminhar uma Atualização para uma conversa ou um grupo, ela incluirá um link para o canal correspondente. Assim, as pessoas poderão descobrir mais informações.

Para que servem os Canais

A novidade promete trazer uma nova forma de se comunicar dentro do app usando o conceito de “um para muitos”, o que quer dizer que um usuário vai poder se comunicar com várias pessoas de uma vez, mas sem a possibilidade de resposta por parte do destinatário.

A ferramenta pode ser um substituto para a função de listas de transmissão e também é uma forma do app rivalizar com o Telegram. A ferramenta pode ser boa para empresas que usam o WhatsApp para vender e realizar promoções ou, talvez, influencers que usam a plataforma para se comunicar.



Uma das principais preocupações dos usuários, a privacidade, promete estar garantida com a nova função. Ao criar um canal, a privacidade está sempre protegida, pois os seguidores do canal não podem ver o nome, número de telefone, foto do perfil e sobre de quem criou, tornando os canais um novo local privado.

A interface dos canais deve ser diferenciada, pois as mensagens vão ocupar a largura total na conversa, ou seja, toda a tela. Uma atualização semelhante já está disponível para grupos de anúncios de Comunidades em versões de testes no iOS.

Além disso, os canais podem ser verificados e são marcados com o ícone de marca de seleção verde. No entanto, o processo de solicitação de verificação ainda não está claro. Será necessário aguardar um FAQ oficial do WhatsApp para saber mais sobre o processo de verificação.

Onde vão ficar os Canais

Outro ponto importante é que a guia Status será renomeada para “Atualizações”, a página inicial de Status e Canais, segundo o WABetaInfo, site especializado em notícias sobre o programa de testes do WhatsApp. A ideia é que essa tela sirva como uma aba para o usuário se manter atualizado sobre os assuntos de seu interesse, incluindo canais que segue e pessoas que são seus contatos.

Para ter acesso a um canal, o usuário vai precisar se inscrever. O WhatsApp promete que não vai ter nenhum tipo de algoritmo que sugestione o usuário a seguir determinado canal, ele que vai ter que adicionar manualmente.

Segundo o WABetaInfo, os Canais não terão limites de inscritos, mas, aparentemente, o martelo sobre isso não foi batido pelo WhatsApp ainda. Há uma indicação do número de seguidores logo abaixo do nome do canal. Esse número pode ser uma aproximação, principalmente para canais com número significativo de seguidores, por sso o número exato será encontrado na descrição do canal.

Esse item, inclusive, será exibido na tela de informações do canal e permite que os criadores do canal forneçam informações adicionais e contexto aos seguidores, incluindo a finalidade. Isso deve ajudar influenciadores a deixar mais claro qual o intuito do canal.