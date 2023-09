WhatsApp aumenta privacidade em nova atualização beta

Em abril, o WhatsApp revelou que estava desenvolvendo diversas novidades que visam melhorar a segurança do aplicativo: proteção de conta, verificação de dispositivo e códigos de segurança automáticos. O WhatsApp também anunciou seus planos de lançar esses recursos complementares de segurança nos próximos meses.

Uma nova atualização da versão beta do WhatsApp para Android, de número 2.23.19.15, revela que o app está começando a testar um recurso para verificar automaticamente os códigos de segurança para criptografia de ponta a ponta.

Na captura de tela feita pelo site WABetaInfo, especializado em notícias sobre a versão de testes do mensageiro, é possível ver que o WhatsApp introduziu uma tela de verificação de criptografia renovada. Graças a essas melhorias, o aplicativo tentará verificar automaticamente se as mensagens estão criptografadas de ponta a ponta, sem exigir qualquer intervenção do usuário.

Este processo é chamado de “Transparência de Chave” e melhora a segurança geral e a privacidade de nossas conversas, verificando se estamos usando uma conexão segura. É importante ressaltar que o WhatsApp ainda oferece aos usuários o recurso de verificação manual caso a verificação automática falhe ou não esteja disponível.

Qual a necessidade do novo recurso?

A introdução do recurso de código de segurança automático juntamente com seu processo de transparência de chave torna a verificação de criptografia de ponta a ponta mais acessível e rápida. Isso simplifica o processo de verificação, tornando mais fácil para uma gama mais ampla de usuários garantir a segurança de suas mensagens.

Esse recurso é particularmente benéfico em cenários onde a leitura tradicional de QR codes ou a verificação manual são complicadas, como quando os usuários precisam verificar a criptografia remotamente com facilidade. Ao automatizar a verificação do código de segurança, o WhatsApp visa oferecer segurança e conveniência adicionais para seus usuários.

Chamadas em grupo



Uma atualização recente permitiu aos usuários iniciar chamadas em grupo com até 15 participantes, uma melhoria significativa em relação ao limite anterior de apenas sete pessoas. Mas parece que o WhatsApp continua trabalhando para melhorar as chamadas, adicionando melhorias semelhantes com as atualizações mais recentes.

A atualização 2.23.19.16 do WhatsApp beta para Android apresenta uma interface revisada para a guia de chamadas junto com um recurso de chamadas em grupo para 31 pessoas. As duas novidades já estão sendo utilizadas por alguns participantes do programa de testes do app.

O WhatsApp adicionou alguns pequenos ajustes na guia de chamadas. Os links de chamada não são mais mencionados nesta tela, que agora informa apenas que é possível ligar para um ou mais contatos. Além disso, o botão de ação flutuante foi atualizado com um ícone de adição.

A atualização também introduz a capacidade de iniciar uma chamada em grupo com até 31 pessoas, tornando esse processo ainda mais rápido do que antes, pois é possível conectar-se imediatamente a um grupo maior de participantes com apenas alguns toques.

É importante destacar que embora o WhatsApp já permitisse chamadas em grupo de até 32 participantes nas atualizações anteriores, mas os usuários inicialmente tinham um limite de seleção de 15 contatos ao iniciar tal chamada.

Na nossa opinião, esta melhoria aumenta significativamente a utilidade da funcionalidade de chamadas em grupo: graças a estas melhorias recentes, os utilizadores podem agora iniciar imediatamente chamadas em grandes grupos, atendendo até 32 pessoas, incluindo o quem iniciou a chamada.

Chamada de vídeo com avatar

O WhatsApp começou um pequeno teste com seu novo recurso que permite usar um avatar durante uma videochamada. Com esse recurso, o WhatsApp quer ajudar a proteger a privacidade do usuário, mascarando sua aparência real com um avatar e, ao mesmo tempo, permitindo que eles participem da videochamada.

A novidade foi descoberta pelo WABetaInfo, site especializado em notícias sobre o programa de testes do WhatsApp, que divulgou a atualização 2.23.19.14 do WhatsApp beta para Android.

Basicamente, o recurso introduzido utiliza o avatar criado pelo usuário do aplicativo como personagem durante uma chamada de vídeo. Apesar de dar um tom de “metaverso” e adicionar um toque divertido e personalizado às conversas, a ideia é dar maior privacidade para o usuário. Assim, ao invés de só fechar a câmera, ele pode deixar o avatar lhe representá-lo.