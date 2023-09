WhatsApp começa testes de atalho para fotos na qualidade original

Enviar fotos com a qualidade original pelo WhatsApp rapidamente não é mais um sonho distante. Após o anúncio de que o recurso estava em desenvolvimento, uma nova atualização foi lançada para o WhatsApp beta para Android que permite a alguns usuários testarem a novidade. De número 2.23.19.3, o recurso pretende facilitar aos usuários o compartilhamento de mídias com qualidade original, sem perder tempo navegando por vários menus ou pastas.

Divulgado pelo WABetaInfo, site especializado em notícias sobre o aplicativo, um novo ponto de entrada está disponível no seletor de documentos. Com esse atalho, o WhatsApp facilita aos usuários a seleção de fotos e vídeos da galeria do aplicativo. Após selecionar fotos e vídeos neste atalho, eles serão compartilhados como documentos para manter sua qualidade e metadados HEIC.

Vale ressaltar que já era possível compartilhar fotos e vídeos como documentos para preservar a qualidade da mídia nas atualizações anteriores, mas o novo ponto de entrada simplifica esse processo ao apresentar o seletor de mídia, garantindo que os usuários possam compartilhar rapidamente a mídia em sua qualidade original, mesmo melhor do que antes.

O recurso promete melhorar a experiência do usuário ao compartilhar mídia, sem perder a qualidade original, mantendo a resolução, a clareza e a fidelidade ao que foi tirado. Isso também significa que fotos e vídeos não perderão detalhes, nitidez ou precisão de cores devido à compactação ou redução de escala durante o processo de compartilhamento.

Retorno de função desejada

Quando o WhatsApp beta lançou para testes uma atualização do seu layout que incluía uma barra de navegação inferior, o app perdeu a capacidade de deslizar entre as guias, algo que é comum para o usuário do aplicativo oficial. A medida é uma forma de alinhar melhor o aplicativo aos mais recentes padrões do Material Design 3, proporcionando aos usuários a melhor interface moderna, mas não alegrou muita gente.

Por isso, o WhatsApp decidiu retornar a possibilidade de deslizar entre as guias, sem deixar de lado a nova guia inferior. Segundo o WABetaInfo, esse recurso já está sendo testado para quem baixou a atualização 2.23.19.10 do WhatsApp beta para Android.



No entanto, é importante destacar que a possibilidade de deslizar entre abas ainda vai contra as diretrizes do Material Design 3. Com base nas atualizações anteriores do aplicativo, parece que o WhatsApp ainda pode ter planos de permitir aos usuários a opção de usar o recurso de deslizar por guias, apesar de violar as diretrizes.

Por isso, pode ser que os testes com a capacidade de deslizar entre telas não seja algo que o WhatsApp mantenha. Há a opção de ser apenas um recurso temporário para que os usuários se adaptem melhor às atuais mudanças.

O que é o Material Design 3

O Material Design 3 é uma linguagem de design simplificada e bidimensional desenvolvida pelo Google. Essa estética moderna, que prioriza a simplicidade e a clareza, será incorporada à interface do WhatsApp, trazendo um visual mais limpo e arejado. Com o Material Design 3, o WhatsApp está seguindo uma tendência de design popularizada por outros aplicativos e sistemas operacionais.

Entre as principais mudanças na interface estão:

Visual mais claro: No modo claro do WhatsApp, a parte superior do aplicativo será predominantemente branca, proporcionando um ambiente mais limpo e arejado. Essa mudança não apenas deixará a interface mais agradável aos olhos, mas também facilitará a leitura e a navegação dentro do aplicativo.

Nova fonte e logotipo verde: Uma das mudanças mais visíveis será a adoção de uma nova fonte para o nome “WhatsApp”, que normalmente aparece no canto superior esquerdo do aplicativo. Além disso, o logotipo do WhatsApp também será atualizado, assumindo uma cor verde que harmoniza com a nova estética do aplicativo.

Filtros aprimorados: Uma das adições mais úteis será a presença de filtros na parte superior da tela, semelhantes aos de uma caixa de entrada de e-mail. Esses filtros permitirão que os usuários classifiquem suas mensagens com base em categorias, como Todas, Não Lidas, Contatos e Negócios. Essa função, que já estava presente em versões beta anteriores, agora receberá um visual renovado, tornando-a ainda mais prática e fácil de usar.